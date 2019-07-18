Финансы
Центробанк повысил курс доллара на четверг до 62,95 рубляМосковский Комсомолец 17 июля в 23:30
Стоимость рассчитываемой по курсам Центробанка бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,3696 рубля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
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Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса
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Обновлено вчера в 16:34
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Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
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Экс-звезда «Дома-2» Анастасия Лисова сделала ринопластику
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Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Под Новосибирском на заводе «Сибирский гурман» проходят обыски
Сегодня утром 19 июля на заводе «Сибирский Гурман», расположенном в посёлке Красный Восток в Новосибирской области, работают следователи и силовики в масках, пишет НГС со ссылкой на слова очевидцев.
Обновлено в 00:59
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В Екатеринбурге ветеран войны проиграл суд и лишился квартиры
Было много судов, в итоге фронтовик своего подарка всё же лишился.
Обновлено в 01:35
Наука
Красное вино поможет космонавтам долететь и адаптироваться на Марсе
Красное вино поможет людям долететь до Марса и адаптироваться на красной планете при её освоении.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:57
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Обновлено в 02:05
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге
Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
Обновлено в 00:09
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Жилкредит», сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 02:15
Наука
Смогут ли роботы обрести душу: эмоциональный ИИ
В обывательском представлении искусственный интеллект никогда не сможет приблизиться к человеческой эмоциональности из-за нашей особой душевной организации, которую невозможно трансплантировать в машину.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
«Милан» уверен, что сможет купить вингера «Атлетико» Корреа
«Милан» уверен, что сможет приобрести Корреа, интересы которого представляет известный португальский агент Жорже Мендеш.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Граффити Покраса Лампаса в Екатеринбурге уничтожают коммунальщики
Коммунальщики работают прямо на месте граффити каллиграфа Покраса Лампаса для фестиваля "Стенограффия".
Обновлено в 02:02
Культура
Актер из детского телешоу рассказал о «разврате» за кадром
Актер Ронни Ле Дрю (Ronnie Le Drew) рассказал о сексуальных инцидентах с участием кукол за кадром детского телешоу Rainbow.
Обновлено в 01:11
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России.
Обновлено вчера в 13:45
Космос
Навигационная система Galileo возобновила работу
Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено вчера в 06:17