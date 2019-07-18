Финансы

Центробанк повысил курс доллара на четверг до 62,95 рубляМосковский Комсомолец 17 июля в 23:30

Стоимость рассчитываемой по курсам Центробанка бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,3696 рубля.
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