Финансы

Центробанк повысил курс доллара на четверг до 62,81 рубляМосковский Комсомолец вчера в 22:39

Стоимость рассчитываемой по курсам ЦБ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,6663 рубля.
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ЦБ повысил на 28 июня курс доллара до 63,05 рубля

ТАСС05:34

ЦБ повысил официальный курс доллара и евро

News.ru05:48

Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 28 коп

Urbc.Ru06:38

ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро, но не сильно

Росбалт07:06

Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,66 рубля

РИА Новости05:34

Банк России на 28 июня повысил курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 71.6635 руб., курс доллара США - почти на 24 копейки до 63.0452 руб

АК&М05:46

ЦБ РФ установил курс евро с 28 июня в размере 71,6635 руб

Финмаркет05:32
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:39, Вашингтон
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
Обновлено в 15:54
Общество

Рыбы захотят перемен, а Овнов ждёт начало романтических отношений

Овен Астрологический прогноз для Овнов сулит новые знакомства, расширения круга общения, не исключено начало романтических отношений.
Обновлено в 13:00
Политика

Путин прибыл в Осаку на саммит G20

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Осаку, где пройдёт саммит G20. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 20:17
Игры

Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 21:59
Театры

Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину

МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова).
Обновлено в 13:00
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено в 21:43
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Футбол

Сутормин — о переходе в «Зенит»: это ещё не свершившийся факт

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин рассказал о возможном переходе петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:06
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено в 01:12
Единоборства

Иван Штырков расторг контракт с UFC из-за положительной допинг-пробы

Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме Штыркова запрещенных препаратов, но результат был атипичным.
Обновлено в 09:36
Экономика

Последствия пенсионной реформы оценили в деньгах

Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22% к росту ВВП России до 2025 года.
Обновлено в 23:00
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Экономика

Счета Жерара Депардье заблокировала новосибирская налоговая

Счета известного французского актера Жерар Депардье были заблокированы инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району.
Обновлено в 05:31
Происшествия

СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике

Поклонники обратили внимание на то, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.
Обновлено в 20:00
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Наука

Учеными создана первая настоящая киберпчела, которая может летать

Инженерами из Гарварда создана первая настоящая киберпчела, которая может по-настоящему летать.
Обновлено в 18:13
Политика

Министра обороны Латвии напугал телеканал RT в гостинице

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пожаловался на международном форуме в Брюсселе на доступность телеканала RT в гостиничном номере, где он остановился.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

Азиза бросила жениха перед свадьбой

Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова

Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.
Обновлено в 08:19
Гаджеты

Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв

Обновлено в 18:58
Футбол

Генич: исторически именно Парагвай снимал Бразилию с пробега

Обновлено в 02:55
Кино

Критики высказались о фильме «Человек-паук: Вдали от дома»

3 июля в США и 4 июля в России в прокат выходит фантастический приключенческий боевик Sony/Columbia/Marvel «Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far from Home).
Обновлено в 10:46
Общество

Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок

Обновлено в 21:39
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо

Обновлено в 08:15
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
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