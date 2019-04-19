Финансы
Центробанк повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 18 апреля в 07:27
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,58 копейки и составила 67,7476 рубля. Как ранее писал News.ru, в Банке России готовы рассмотреть возможность повысить требования к вкладам в иностранной валюте.
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