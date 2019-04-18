Финансы

Центробанк повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 07:27

Курс евро стал меньше на 11,62 копейки, снизившись до 72,244 рубля (72,3602 рубля на 18 апреля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,58 копейки и составила 67,7476 рубля.
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Центробанк повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru07:27

ЦБ спустя месяц снова обновил антирекорд курса евро почти за год

Inkazanвчера в 06:58

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 апреля в размере 64,0688 руб

Финмаркет07:11

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru07:10

Банк России на 19 апреля понизил курс евро к рублю почти на 12 копеек до 72.2440 руб., курс доллара США повысил более чем на 12 копеек до 64.0688 руб

АК&М07:42

Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерял

Росбалт08:00

Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ снизил более чем на 29 копеек

Интересантвчера в 06:03
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Политика

Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины

Под запрет о ввозе с Украины в Россию попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.
Обновлено в 06:57
Футбол

«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дни

Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован

Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Политика

Чаще всего в комиссию по этике жалуются на Жириновского и Милонова

Обновлено в 07:41
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала эффектный шпагат на концерте у Пугачевой

Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.
Обновлено в 08:17
Общество

Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Происшествия

«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков

Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

На металлолом отправят шесть российских атомоходов

Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Обновлено в 08:26
Общество

Потепление до 19 градусов придет в Москву на следующей неделе

Потепление до 19 градусов прогнозируется в Москве к 23 апреля, в дальнейшем температура продолжит повышаться.
Обновлено в 08:55
Политика

Замгенпрокурора России подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика

В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Финансы

Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу

Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов.
Обновлено в 10:11
Общество

В Екатеринбурге посчитали, сколько зарабатывают бюджетники

Самая большая зарплата была у преподавателей вузов и ученых – 70 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:49
Культура

Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку

Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Кино

Фильм «Братство» не покажут на ММКФ по просьбе воинов-афганцев

Фильм Павла Лунгина "Братство" не покажут на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), как это планировалось ранее, по просьбе ветеранов боевых действий в Афганистане, которых кино оскорбило.
Обновлено в 09:18
Авто

Jaguar I-Pace назвали «Автомобилем года 2019»

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Кино

В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»

Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс удивила новым имиджем

Актриса Эвелина Бледанс решила поэкспериментировать со своим имиджем и предстала в необычном для не ретро-образе, чем сразу похвасталась в соцсетях.
Обновлено в 05:49
Спорт

Талисманами олимпийской команды России стали кот и медведь

Талисманами олимпийской команды России стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.
Обновлено в 08:26
Политика

Госдума повысила пенсии ветеранам Великой Отечественной войны

Госдума приняла закон об изменении порядка начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:46
Энергетика

Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа

За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Футбол

«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
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