Финансы
Центробанк повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 07:27
Курс евро стал меньше на 11,62 копейки, снизившись до 72,244 рубля (72,3602 рубля на 18 апреля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,58 копейки и составила 67,7476 рубля.
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В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
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Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов.
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Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
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Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
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