Финансы
Центробанк повысил курс доллара и евроРязанский городской сайт 08:48
На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
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Культура
Боярский стал наставником в шоу «Голос»
Обновлено в 04:53
Футбол
«Ливерпуль» хочет пригласить Форма
«Ливерпуль» хочет укрепить вратарскую позицию после потери голкипера Алиссона, который выбыл на несколько недель из-за травмы.
Обновлено в 16:53
Футбол
«Фиорентина» заинтересована в Маммане
Обновлено в 17:13
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Дима Билан покормил панду в Московском зоопарке
Обновлено в 15:01
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных
Обновлено в 17:54
Общество
В работе Instagram произошёл глобальный сбой
Интернет-пользователи из разных стран в понедельник, 19 августа, сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Игры
Minecraft получит RTX-трассировку лучей
Обновлено в 14:46
Политика
Десятки соратников Мадуро пытались переговорить с США о его свержении
Десятки ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последнее время несколько раз пытались начать переговоры с США о его свержении, заявил представитель Госдепартамента.
Обновлено в 16:38
Футбол
Федун отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА
Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков красно-белых с победой в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). — Всех с победой, кто за «Спартак», — приводит слова Федуна корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев.
Обновлено в 15:35
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»
Обновлено 17 августа в 16:10
Происшествия
Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов
В Санкт-Петербурге найден мертвым заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 09:17
Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Общество
В России изменились правила провоза багажа через границу
В России 19 августа вступили в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу.
Обновлено вчера в 21:38
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» откроется вместо старого
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный".
Обновлено в 17:24
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено в 11:49
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Политика
Пушков ответил на слова посла Украины о потере государственности
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на речь украинского посла при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который ранее заявил, что Украина потеряла ключевые признаки государственности, а именно людей и территорию.
Обновлено вчера в 11:28
Религия
В России православные отмечают Яблочный Спас
В Яблочный Спас в церквях по традиции освящают фрукты нового урожая, а также мед.
Обновлено в 10:52
Кино
«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено в 15:09
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46