Финансы

Центробанк повысил курс доллара и евроРязанский городской сайт вчера в 08:48

На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
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В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

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Банки предупреждают об атаках на счета клиентов

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Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.
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