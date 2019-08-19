Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евроРБК 07:33
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика
В Совфеде прокомментировали предложение сократить рабочую неделю
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 11:38
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень признали земным
Ученый-планетолог из Университета Кертина (Австралия) профессор Александр Немчин внимательно изучил в своей лаборатории образец лунного грунта и установил, что этот камень попал на Луну с Земли примерно четыре миллиарда лет назад.
Обновлено в 09:21
Технологии
Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных
Киберпреступники пытались получить у жертв данные учетных записей Microsoft, используя фальшивые сообщения об ошибке.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в России
"Что касается самих вот этих событий, то думаю, что не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав", - сказал Путин журналистам в преддверии переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о прошедших в РФ акциях.
Обновлено в 12:17
Авто
Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах
Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
Обновлено в 11:43
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильных
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Муж Нюши показал подросших сыновей от первого брака
Нюша уже два года состоит в браке с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата»
Как передает РИА «Новости», на пресс-конференци перед переговорами российского и французского лидеров в Форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.
Обновлено в 11:47
Экономика
Минстрой рассчитывает на рост ввода жилья в России по итогам 2019 года
Обновлено 17 августа в 05:44
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Теннис
Теннис. Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Россиянин Даниил Медведев одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено в 00:31
Авто
Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу
В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Экономика
Опубликован рейтинг регионов России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина для населения составило 926 литров.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
В России начнут наказывать за продажу военной формы
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Общество
В Исландии официально похоронили ледник
Чтобы почтить память ледника, организаторы «похорон» установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Американские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские военные выполнят на самолете ОС-135Б наблюдательный полет над территорией России.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Правительство потратит ₽13 млрд на новые дороги вместо гидроузлов
Вице-премьер Максим Акимов поддержал предложение Росморречфлота перераспределить 12,6 млрд руб. в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Обновлено в 07:27
Экономика
Минэкономразвития заявило о росте ВВП
Министерство экономического развития России сообщило, что в июле рост ВВП страны ускорился до 1,7% в годовом выражении, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка
В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35