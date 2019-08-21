Финансы

Центробанк повысил курс доллара и евроРязанский городской сайт 19 августа в 08:48

На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
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ЦБ заявил о падении доллара и евро к рублю 22 августа

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 августа в размере 66,263 руб

Финмаркет06:23

Официальный курс евро снизился на 48 копеек

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
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Армия и оружие

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После выхода клипа Ольги Бузовой «Лайкер», собравшего рекордное количество просмотров, популярная певица Ольга Полякова заявила о том, что определенные движения и идеи для создания костюмов скопированы из ее клипа «Королева ночи».
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На продажу выставили один из первых спорткаров Ferrari Элтона Джона

Выставленный на аукцион образец Ferrari 365 GTB / 4 Daytona 1972 года выпуска был одним из 158 экземпляров с правым расположением руля, которые были ввезены в Великобританию.
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Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта

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Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

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Обновлено в 09:23
Политика

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
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С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
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