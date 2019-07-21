Финансы
Центробанк повысил курс доллара до 62,87 рубляRuNews24.ru вчера в 12:44
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком РФ с 20 июля текущего года, составляет 62,8666 рубля. В сравнении с предыдущим значением он вырос на 3,8 копейки Также, официальный курс евро, состоянием на сегодня, составляет 70,7941 рубля.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:24, Вашингтон
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Экономика
«Полюс» в 1-м полугодии увеличил производство золота на 16%
Компания сохраняет намерение произвести в 2019 году порядка 2,8 млн унций золота, следует из сообщения "Полюса".
Обновлено в 02:14
Происшествия
ФСБ задержала смертника с поясом шахида
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Игры
Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas
Создатель модификаций J16D в течение четырёх лет работает над модом про Человека-паука для GTA: San Andreas.
Обновлено в 04:10
Политика
Парламентские выборы завершаются на территории Украины
По сравнению с прошлыми выборами, в 2014 году, нынешние прошли при низкой явке.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено вчера в 08:02
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Иркутской области беременная погибла в ДТП с машиной скорой помощи
В Качугском районе Иркутской области в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, сообщается на сайте областного ГУ МВД.
Обновлено в 01:46
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Боевая обстановка на Донбассе изменилась
Обновлено в 00:21
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
В Госдуме назвали время общероссийской Минуты молчания
«Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.
Обновлено в 04:16
Транспорт
Власти Екатеринбурга отменят еще один автобусный маршрут
С 1 августа перестанет ездить автобус № 2 (от «Ботанической» до «Радиоколледжа»). Это уже пятый маршрут, который отменили в этом году.
Обновлено в 03:37
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Энергетика
Нефть из Ирана хранится в портах Китая в обход санкций США
Танкеры поставляют иранскую нефть в Китай, выгружая миллионы баррелей сырья в таможенные хранилища в китайских портах, что формально не нарушает санкций США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:53
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за рубеж
Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Филиалы исправительных колоний разрешат открывать при предприятиях
С 1 января 2020 года заключённые российских колоний-поселений и исправительных центров смогут работать на предприятиях того региона, где отбывают наказание.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Финансы
Три центробанка определят дальнейший курс рубля
"Основной фактор, который может изменить расклад сил - еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран", - говорит Поддубский.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Полиция задержала укравших у пенсионеров 12 млн руб. мошенников
Полиция совместно с Росгвардией задержала пятерых мужчин, подозреваемых в телефонном мошенничестве на 12 млн руб. Об этом сообщает МВД.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Наука
Американские ученые рассказали о возможной опасности лекарства от старения
Как считают специалисты, парадокс результата заключается в том, что гены, замедляющие процесс старения, обычно помогают справляться со стрессом.
Обновлено 20 июля в 18:42