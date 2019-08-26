Экономика

ФедералПрессФедералПрессЦентробанк пообещал рост реальных зарплат россиян

В России в третьем квартале 2019 года рост зарплаты составит 3-3,5 % в годовом выражении. Об этом сообщается в бюллетене Центробанка за июль. В документе указывается, что годовой темп прироста зарплаты продолжит колебаться на уровне 2016-2017 годов.
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Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

REGNUM06:11

Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян

Известия09:38

ЦБ ожидает роста реальных зарплат на 3–3,5% в третьем квартале 2019 года

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Когда начнут расти реальные располагаемые доходы россиян

Rambler News Service12:04

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

РБК05:56

Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

Российская газета05:37

ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат в России

News.ru05:21
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Урал — Сочи 3:1

"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

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Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
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Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
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В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Экономика

«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
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Экономика

Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 10:59
Политика

Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
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Гендиректор «Аэрофлота» поблагодарил Шереметьево за тарифную политику

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев поблагодарил частных акционеров аэропорта Шереметьево за «очень сбалансированную тарифную политику».
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Теннис

Касаткина проиграла в первом круге US Open

Россиянка Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» US Open.
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Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска

Миссия Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), которуя ESA планирует запустить к Юпитеру примерно через три года, уже получила свой первый снимок — на котором виден Юпитер и его четыре крупнейших спутника.
Популярная механика 08:19
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия

Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.
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Футбол

Клопп считает, что не продлит контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предположил, что возьмёт отпуск после окончания контракта с английской командой.
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Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Футбол

Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»

Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
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Политика

В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах

Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.
РИА Новости вчера в 09:12
Футбол

«Барса» впервые победила в Ла Лиге без Месси и Суареса в составе

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче 2-го тура Ла Лиги (5:2). Каталонский клуб впервые сумел победить в матче чемпионата Испании, когда в составе не было ни Лионеля Месси, ни Луиса Суареса.
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Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава

Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 10:37
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Путин наградил Роднину, Грачевского и Машкова

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В Роскачестве назвали способы защиты ребенка от травли в интернете

Специалисты Роскачества озвучили способы защиты ребенка от травли в интернете, известной также как кибербуллинг.
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Армия и оружие

В ЮВО стартовали масштабные учения

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Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100

Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
Общество

Автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге призвал к диалогу

REGNUM 03:59
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