Экономика
ФедералПрессЦентробанк пообещал рост реальных зарплат россиян
В России в третьем квартале 2019 года рост зарплаты составит 3-3,5 % в годовом выражении. Об этом сообщается в бюллетене Центробанка за июль. В документе указывается, что годовой темп прироста зарплаты продолжит колебаться на уровне 2016-2017 годов.
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Футбол
Урал — Сочи 3:1
"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
ТАСС 07:50
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Экономика
Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
RT на русском 13:33
Экономика
Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 10:59
Политика
Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Политика
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Транспорт
Гендиректор «Аэрофлота» поблагодарил Шереметьево за тарифную политику
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев поблагодарил частных акционеров аэропорта Шереметьево за «очень сбалансированную тарифную политику».
Известия 13:16
Теннис
Касаткина проиграла в первом круге US Open
Россиянка Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» US Open.
Спорт-Экспресс 13:18
Космос
Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска
Миссия Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), которуя ESA планирует запустить к Юпитеру примерно через три года, уже получила свой первый снимок — на котором виден Юпитер и его четыре крупнейших спутника.
Популярная механика 08:19
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.
РБК 04:48
Шоу-бизнес
Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко
Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.
ТВ Центр 13:07
Футбол
Клопп считает, что не продлит контракт с «Ливерпулем»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предположил, что возьмёт отпуск после окончания контракта с английской командой.
Евро-футбол.ру 10:25
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Футбол
Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»
Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.
RT на русском 13:05
Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.
РИА Новости вчера в 09:12
Футбол
«Барса» впервые победила в Ла Лиге без Месси и Суареса в составе
«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче 2-го тура Ла Лиги (5:2). Каталонский клуб впервые сумел победить в матче чемпионата Испании, когда в составе не было ни Лионеля Месси, ни Луиса Суареса.
Sports.ru вчера в 17:00
Здоровье
Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава
Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 10:37
Политика
Путин наградил Роднину, Грачевского и Машкова
Вести.Ru 12:37
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Общество
В Роскачестве назвали способы защиты ребенка от травли в интернете
Специалисты Роскачества озвучили способы защиты ребенка от травли в интернете, известной также как кибербуллинг.
Актуальные Новости 02:30
Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть 11:38
Происшествия
Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100
Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04