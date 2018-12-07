Финансы
Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Коммерсантъ15:58
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с чего всё началось
Рост ВВП России в 2018 г. составит 1,6-1,7%, но в начале 2019 г. замедлится, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".Вести.Финанс09:18
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ЦБ ожидает замедления роста ВВП России в I квартале из-за снижения цен на нефть
Rambler News Service07:47
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