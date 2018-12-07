Финансы
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в текущем году
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в текущем годуТатар-информвчера в 22:10
Банк России понизил прогноз роста ВВП страны в 2018 году до 1, 6 – 1,7% вместо прежних 1, 7 – 1,8%. Об этом говорится в подготовленном аналитиками ЦБ бюллетене "О чем говорят тренды".
Татар-информвчера в 22:10
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Аналитики ЦБ указали на замедление роста ВВП во 2-м полугодии, прогноз на год понижен
Финмаркетвчера в 07:52
ЦБ ожидает замедления роста ВВП России в I квартале из-за снижения цен на нефть
Rambler News Serviceвчера в 07:47
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Финансы
Биржи США преимущественно снизились на фоне скандала вокруг Huawei
Основные американские фондовые индексы завершили четверг преимущественно снижением на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено вчера в 16:43
Финансы
В 2019 году Минфин России разместит ОФЗ в юанях
Министерство финансов России намерено в 2019 году разместить облигации федерального займа в государственной валюте Китая — юанях.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
Биткоин упал ниже $3 400 и обновил минимум 2018 года
Эксперты предрекают самой популярной криптовалюте падение еще на 55%. Курс биткоина сформировал новый минимум 2018 года.
Обновлено вчера в 21:20
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено вчера в 21:59
Финансы
Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях
Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Обновлено вчера в 09:28
Финансы
«Газпром» увеличит программу займов в 2019 году
За 9 месяцев года чистый долг компании вырос на 10% Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит увеличение программы займов на 2018 год.
Обновлено вчера в 04:12
Финансы
Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры
Новая ставка фонда - на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира.
Обновлено вчера в 02:06
Финансы
Ипотечное кредитование в СЗФО за октябрь выросло на 17%
По сравнению с сентябрем количество и объем ипотечных займов выросли на 15 и 17%, по сравнению с октябрем 2017 года — в 1,3 и 1,4 раза соответственно.
Обновлено вчера в 23:09
Финансы
Сбербанк расширяет кредитование пенсионеров
Сбербанк улучшает условия потребительского кредитования для людей пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 13:27
Финансы
Рост торговых тарифов в США вызвал проблемы в стране
Повышение торговых тарифов, инициированное президентом США Дональдом Трампом, оказало «сравнительно незначительное» положительное влияние на экономику США.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено вчера в 03:20
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено 05 декабря в 08:57
Финансы
Курс доллара в декабре может приблизиться к 70 рублям
В негативном ключе на состояние рубля может повлиять риск конкретизации санкций, возможное возобновление покупок иностранной валюты Банком России для Минфина с января 2019 года (его параметры могут быть объявлены ЦБ также 14 декабря) и фактор сезонности, говорит аналитик.
Обновлено 05 декабря в 22:06
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено 05 декабря в 12:21
Финансы
Эксперты: главные угрозы в 2019 году — санкции, нефть и укрепление доллара
Даже если резкого падения индексов не произойдет, то это добавит волатильности на фондовом рынке.
Обновлено вчера в 06:22