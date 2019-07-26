Стоимость определяемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,3599 рубля.

Центробанк понизил официальный курс доллара на выходные до 63,13 рубля

Политика Парламент Молдавии решит вопрос ограничений на российские телеканалы 4 июля президент Молдавии Игорь Додон высказался за отмену ограничений в отношении российских телеканалов.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.

Экономика Российские компании показали существенный рост финансовых результатов Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.

Общество Уровень воды в реках Иркутской области снова растет В пострадавшей от паводка Иркутской области вновь повышается уровень воды в реках.

Общество В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Общество Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Политика В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.

Автоспорт Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.

Происшествия В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.

Происшествия Мигрант столкнул восьмилетнего мальчика под поезд в Германии В Германии ребенок погиб в понедельник, 29 июля, в результате того, что мужчина столкнул его на пути перед приближающимся скоростным поездом ICE.

Общество Названы востребованные рабочие профессии в России Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.

Политика Вильнюс возобновит доступ к сайту Sputnik Литва Блокировка Sputnik Литва В начале июля в LRTK поступила жалоба от LRT о том, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала.

Экономика Росстат зафиксировал рост уровня бедности Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.

Экономика В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.

Политика Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Баскетбол Семен Антонов: «Все воодушевлены возможностью сыграть на чемпионате мира» Форвард ЦСКА и сборной России по баскетболу Семен Антонов рассказал об эмоциональном состоянии национальной команды в преддверии чемпионата мира в Китае.

Футбол Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".

Театры В Уфе ушел из жизни артист балета, хореограф Саръян Сулейманов Ушел из жизни артист балета, хореограф Башкирского театра оперы и балета Саръян Сулейманов.

Политика Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.