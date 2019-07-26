Финансы
Центробанк понизил официальный курс доллара на выходные до 63,13 рубляМосковский Комсомолец 26 июля в 18:23
Стоимость определяемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,3599 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк понизил официальный курс доллара на выходные до 63,13 рубля
Московский Комсомолец26 июля в 18:23
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Политика
Парламент Молдавии решит вопрос ограничений на российские телеканалы
4 июля президент Молдавии Игорь Додон высказался за отмену ограничений в отношении российских телеканалов.
Обновлено в 07:37
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Общество
МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии
Обновлено в 07:43
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Общество
Уровень воды в реках Иркутской области снова растет
В пострадавшей от паводка Иркутской области вновь повышается уровень воды в реках.
Обновлено 27 июля в 22:47
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.
Обновлено в 08:36
Общество
Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Мигрант столкнул восьмилетнего мальчика под поезд в Германии
В Германии ребенок погиб в понедельник, 29 июля, в результате того, что мужчина столкнул его на пути перед приближающимся скоростным поездом ICE.
Обновлено в 09:21
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Политика
Вильнюс возобновит доступ к сайту Sputnik Литва
Блокировка Sputnik Литва В начале июля в LRTK поступила жалоба от LRT о том, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала.
Обновлено в 09:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.
Обновлено в 10:29
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Политика
Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады
Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Баскетбол
Семен Антонов: «Все воодушевлены возможностью сыграть на чемпионате мира»
Форвард ЦСКА и сборной России по баскетболу Семен Антонов рассказал об эмоциональном состоянии национальной команды в преддверии чемпионата мира в Китае.
Обновлено в 10:25
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Происшествия
Украинцы собирают деньги на похороны убитой в Берлине соотечественницы
Обновлено вчера в 08:00
Театры
В Уфе ушел из жизни артист балета, хореограф Саръян Сулейманов
Ушел из жизни артист балета, хореограф Башкирского театра оперы и балета Саръян Сулейманов.
Обновлено в 05:05
Политика
Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit
На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Второклассники ограбили магазин игрушек с пневматическим пистолетом
Двое восьмилетних парней попытались ограбить магазин игрушек в Екатеринбурге.
Обновлено в 10:20