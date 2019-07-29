Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Общество В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Финансы Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%.

Интернет Эксперты обнаружили новый способ кражи денег с банковских карт Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.

Политика В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что предложение ввести украинские войска в Россию может исходить только от нездорового человека, и посоветовал украинским силовикам заняться наведением порядка внутри своей страны.

Здоровье Лучшие врачи покидают Орловскую область Два известных орловских врача покидают регион — по разным причинам.

Авто Появились первые снимки обновленной LADA Vesta Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.

Происшествия Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории Серьезное ДТП произошло на северо-западе Черногории. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и сорвался с трассы.

Авто Volvo отзывает почти 4,5 тыс. автомобилей в России Росстандарт информирует об отзыве в России 4 473 транспортных средств марки Volvo (XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country), под кампанию подпадают модели, реализованные в 2014-2019 годах.

Наука Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Авто Маленькая пятидверка Ford Ka+ осенью распрощается с Европой Поставки самой маленькой модели Форда, пятидверки Ka+, в Европу из Индии будут официально прекращены в сентябре.

Футбол Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Политика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Политика В Росавиации заявили о готовности возобновить авиасообщение с Украиной Росавиация готова вести полноформатные переговоры с авиавластями Украины о возобновлении авиасообщения между странами, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.

Армия и оружие Военные США и Италии выполнят наблюдательный полёт над Россией «В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка», — сообщает газета «Красная звезда».

Экономика «Росгеология» просится в арктическую разведку Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.