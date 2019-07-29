Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубляРИА Новости 06:03
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Финансы
Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах
Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%.
Обновлено в 08:43
Интернет
Эксперты обнаружили новый способ кражи денег с банковских карт
Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Обновлено в 08:44
Политика
В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что предложение ввести украинские войска в Россию может исходить только от нездорового человека, и посоветовал украинским силовикам заняться наведением порядка внутри своей страны.
Обновлено в 06:08
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в 1 полугодии снизился на 1,4%
Обновлено в 07:02
Здоровье
Лучшие врачи покидают Орловскую область
Два известных орловских врача покидают регион — по разным причинам.
Обновлено в 07:17
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории
Серьезное ДТП произошло на северо-западе Черногории. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и сорвался с трассы.
Обновлено в 08:56
Авто
Volvo отзывает почти 4,5 тыс. автомобилей в России
Росстандарт информирует об отзыве в России 4 473 транспортных средств марки Volvo (XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country), под кампанию подпадают модели, реализованные в 2014-2019 годах.
Обновлено в 05:41
Наука
Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит
Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 07:44
Гаджеты
Все модели iPhone 2020 года будут поддерживать 5G
Обновлено в 07:00
Авто
Маленькая пятидверка Ford Ka+ осенью распрощается с Европой
Поставки самой маленькой модели Форда, пятидверки Ka+, в Европу из Индии будут официально прекращены в сентябре.
Обновлено в 04:28
Футбол
Дзюба приступит к подготовке к матчу с «Краснодаром» в общей группе
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, замененный на 78-й минуте матча третьего тура с «Оренбургом» (2:0) из-за небольшой травмы, приступит к тренировкам вместе остальными игроками петербуржцев.
Обновлено в 07:41
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Якутии
Обновлено в 07:52
Политика
В Росавиации заявили о готовности возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация готова вести полноформатные переговоры с авиавластями Украины о возобновлении авиасообщения между странами, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем
Как оказалось, с самого утра он получил поздравления от трехлетней внучки Деми-Роуз.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Военные США и Италии выполнят наблюдательный полёт над Россией
«В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка», — сообщает газета «Красная звезда».
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 09:02
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30