Финансы
Центробанк понизил официальные курсы валют
Центробанк понизил официальные курсы валютАБН05:21
Центробанк понизил официальные курсы валют на вторник. Доллар подешевел на 68,11 копеек, а евро – на 37,02 копеек. Стоимость доллара составила 66,2416 рублей.
АБН05:21
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Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 15:19
Финансы
Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,43%
Народный банк Китая (ЦБ) ослабил во вторник курс юаня к доллару сразу на 0,43%, свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 20:45
Финансы
Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:43
Финансы
Константин Кочергин: «К пятнице рубль может получить поддержку»
13/12/2018 евро, вероятно, получит негативное влияние на фоне вероятного снижения прогноза по росту экономики ЕС в 2019 году (текущий прогноз: 1,4%). Мы ожидаем, что Европейский Центробанк завершит программу покупки активов к концу 2018 года.
Обновлено в 07:41
Финансы
Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом
Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено в 09:03
Финансы
ЦБ зафиксировал замедление роста ипотечного кредитования
На прошлой неделе на фоне заявлений экспертов о новом историческом рекорде задолженности граждан перед банками Центробанк РФ сообщил о замедлении ипотечного кредитования, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:24
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено в 04:51
Финансы
В ноябре жители Украины стали покупать больше валюты
В течение ноября жители Украины купили более чем на $100 млн больше, чем в предыдущем месяце, а также продали на $124 млн меньше, сообщила 10 декабря пресс-служба национального банка Украины (НБУ) на официальном сайте.
Обновлено в 10:12
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы
Минфин: участники госзакупок открыли более 153 тыс. спецсчетов
Перечень включает 18 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк и ЮниКредит Банк.
Обновлено в 05:01
Финансы
Гатчина уменьшила налоговую задолженность в 2 раза
Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике, руководитель рабочей группы Илья Носков сообщил, что по сравнению с началом года общая сумма задолженности и недоимки в бюджет города по налоговым платежам уменьшилась в два раза и составила 12 млн рублей.
Обновлено в 04:19
Финансы
Рынок акций РФ закрылся падением
Индекс МосБиржи упал 1,42% и составил 2396,84 пункта.
Обновлено в 11:45
Финансы
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в течение двух лет страна выплатит двенадцать миллиардов долларов по внешнему госдолгу.
Обновлено в 07:57
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы
Доходы от услуг связи в РФ за 9 месяцев выросли на 3,5%, почтовой связи - на 6,9%
Доходы от оказания услуг связи в России за 9 месяцев 2018 года выросли в годовом сравнении на 3,5%, до 1,3 трлн рублей, говорится в материалах Минкомсвязи.
Обновлено в 08:13