Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубляРИА Новости 07:11

Официальный курс евро на вторник снизился на 20,22 копейки - до 71,721 рубля, курс доллара снизился на 17,42 копейки - до 63,786 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ РФ незначительно понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт08:07

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru07:33

Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 20 коп

Urbc.Ru07:53

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля

РИА Новости07:11

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 апреля в размере 63,786 руб

Финмаркет07:22

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

ТАСС07:21

Официальные курсы доллара и евро снизились

Газета.Ru03:21
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Происшествия

В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

Обновлено в 08:23
Армия и оружие

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:03
Энергетика

Нефть «подтвердила намерение» роста к $80

Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Обновлено в 08:46
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Политика

В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Происшествия

Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек

Обновлено в 00:57
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кулича к Пасхе

«Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху», — добавили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 06:53
Общество

Знаменитое «кандальное» кольцо декабристов продано за 6 млн рублей

В результате торгов, «кандальное» кольцо декабриста князя Евгения Петровича Оболенского было продано за 6 миллионов рублей.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы

Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных

Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Спорт

Ученица Тутберидзе снялась с юниорского ЧМ из-за травмы

Обновлено в 08:36
Политика

В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика

В Турции напали на лидера оппозиции

В пригороде Анкары на траурной церемонии неизвестные напали на лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.
Обновлено вчера в 13:09
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

В недавнем интервью AreaJugones Матеуш Томашкевич признался, что за прошедший год Cyberpunk 2077 сильно изменилась, и демонстрация геймплея проекта с E3 2018 уже не слишком хорошо передаёт нынешнее состояние игры.
Обновлено в 08:05
Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

В Крыму назвали признание референдума главным вызовом для Зеленского

Лидирующему по результатам второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому следует признать референдум 2014 года о статусе Крыма, сказал глава парламента полуострова Владимир Константинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:56
Футбол

Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:10
Политика

Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы на Украине

Случаи злоупотребления административным ресурсом были зафиксированы в ходе второго тура президентских выборов на Украине, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:34
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Кино

В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Швейцарии полиция задержала трех человек, которые бросили бутылки с зажигательной смесью

В Швейцарии полиция задержала трех человек, которые бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию Турецкого консульства в Цюрихе.
Обновлено в 08:32
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина попала в больницу

Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
Обновлено в 01:15
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