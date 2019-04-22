Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубляРИА Новости 07:11
Официальный курс евро на вторник снизился на 20,22 копейки - до 71,721 рубля, курс доллара снизился на 17,42 копейки - до 63,786 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке
В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Энергетика
Нефть «подтвердила намерение» роста к $80
Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Обновлено в 08:46
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Политика
В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может начать рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 06:49
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кулича к Пасхе
«Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху», — добавили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 06:53
Общество
Знаменитое «кандальное» кольцо декабристов продано за 6 млн рублей
В результате торгов, «кандальное» кольцо декабриста князя Евгения Петровича Оболенского было продано за 6 миллионов рублей.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Спорт
Ученица Тутберидзе снялась с юниорского ЧМ из-за травмы
Обновлено в 08:36
Политика
В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика
В Турции напали на лидера оппозиции
В пригороде Анкары на траурной церемонии неизвестные напали на лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.
Обновлено вчера в 13:09
Игры
CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018
В недавнем интервью AreaJugones Матеуш Томашкевич признался, что за прошедший год Cyberpunk 2077 сильно изменилась, и демонстрация геймплея проекта с E3 2018 уже не слишком хорошо передаёт нынешнее состояние игры.
Обновлено в 08:05
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
В Крыму назвали признание референдума главным вызовом для Зеленского
Лидирующему по результатам второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому следует признать референдум 2014 года о статусе Крыма, сказал глава парламента полуострова Владимир Константинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:56
Футбол
Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:10
Политика
Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы на Украине
Случаи злоупотребления административным ресурсом были зафиксированы в ходе второго тура президентских выборов на Украине, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:34
Происшествия
СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Швейцарии полиция задержала трех человек, которые бросили бутылки с зажигательной смесью
В Швейцарии полиция задержала трех человек, которые бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию Турецкого консульства в Цюрихе.
Обновлено в 08:32
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
Обновлено в 01:15