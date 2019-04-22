Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубляРИА Новости 07:11

Официальный курс евро на вторник снизился на 20,22 копейки - до 71,721 рубля, курс доллара снизился на 17,42 копейки - до 63,786 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля

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