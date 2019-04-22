Финансы
Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреляЭкономика сегодня вчера в 07:23
Центробанк понизил курсы доллара и евро на вторник 23 апреля. Соответствующую информацию приводят на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 17,42 копейки.
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Обновлено в 02:29
Происшествия
Пожар на складах в Ленинградской области локализован
В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено вчера в 18:14
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье
СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Авто
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено вчера в 08:07
Экономика
Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Религия
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви
У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Единоборства
Порье: не вижу очевидных слабых мест у Нурмагомедова
Следующий соперник обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Дастин Порье — отдал должное будущему оппоненту, но добавил, что никто не идеален.
Обновлено в 02:49
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено вчера в 18:59
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину: «Еще потерплю»
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Гаджеты
Огромный планшет Samsung Galaxy View 2 показал лицо
Обновлено в 02:03
Хоккей
«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ
"Даллас" дома одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:26
Политика
Принудительное переименование канонической УПЦ приостановлено
Суд пришел к выводу, что до решения дела по существу, принудительное переименование УПЦ может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
Самолет-разведчик ВВС США пролетел недалеко от Крыма
Разведывательное воздушное судно ВВС США Boeing RC-135V засекли российские военные недалеко от крымской границы.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Убыль населения в Саратовской области признана самой большой в РФ
В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
Обновлено вчера в 01:07