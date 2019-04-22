Финансы

Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреляЭкономика сегодня вчера в 07:23

Центробанк понизил курсы доллара и евро на вторник 23 апреля. Соответствующую информацию приводят на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 17,42 копейки.
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Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

ТАССвчера в 07:21

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,721 руб

Финмаркет01:03

ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреля

Телеканал 360°вчера в 10:57

Курсы доллара и евро на 23 апреля

Банки.ру01:00

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля

РИА Новостивчера в 07:11

Официальные курсы доллара и евро снизились

Газета.Ruвчера в 03:21

Официальные курсы ЦБ России на 20–22.04.19

Коммерсантъ21 апреля в 17:53
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Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне

Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Убившие инвалида уральские подростки получили почти десять лет колонии

Обновлено в 02:41
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток

Обновлено в 02:29
Происшествия

Пожар на складах в Ленинградской области локализован

В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено вчера в 18:14
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Политика

Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.
Обновлено в 03:13
Авто

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Авто

«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год

Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено вчера в 08:07
Экономика

Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Религия

Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви

У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Единоборства

Порье: не вижу очевидных слабых мест у Нурмагомедова

Следующий соперник обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Дастин Порье — отдал должное будущему оппоненту, но добавил, что никто не идеален.
Обновлено в 02:49
Экономика

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено вчера в 18:59
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину: «Еще потерплю»

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Экономика

В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии

В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Гаджеты

Огромный планшет Samsung Galaxy View 2 показал лицо

Обновлено в 02:03
Хоккей

«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ

"Даллас" дома одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:26
Политика

Принудительное переименование канонической УПЦ приостановлено

Суд пришел к выводу, что до решения дела по существу, принудительное переименование УПЦ может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

Самолет-разведчик ВВС США пролетел недалеко от Крыма

Разведывательное воздушное судно ВВС США Boeing RC-135V засекли российские военные недалеко от крымской границы.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Убыль населения в Саратовской области признана самой большой в РФ

В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
Обновлено вчера в 01:07
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