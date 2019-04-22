Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреляЭкономика сегодня вчера в 07:23

Центробанк понизил курсы доллара и евро на вторник 23 апреля. Соответствующую информацию приводят на сайте регулятора. Американская валюта подешевела на 17,42 копейки.

Центробанк понизил курсы доллара и евро на 23 апреля

Недвижимость Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Политика Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Происшествия Пожар на складах в Ленинградской области локализован В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.

Хоккей Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.

Происшествия СК возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье СК РФ возбудил уголовные дела по фактам халатности в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью из-за масштабных пожаров, сообщает СК РФ.

Авто Вступили в силу новые правила для транспортного налога С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.

Политика МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.

Экономика Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.

Религия Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.

Единоборства Порье: не вижу очевидных слабых мест у Нурмагомедова Следующий соперник обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Дастин Порье — отдал должное будущему оппоненту, но добавил, что никто не идеален.

Экономика «Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2 Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.

Хоккей Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Политика Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.

Экономика В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.

Хоккей «Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ "Даллас" дома одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Принудительное переименование канонической УПЦ приостановлено Суд пришел к выводу, что до решения дела по существу, принудительное переименование УПЦ может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.

Армия и оружие Самолет-разведчик ВВС США пролетел недалеко от Крыма Разведывательное воздушное судно ВВС США Boeing RC-135V засекли российские военные недалеко от крымской границы.