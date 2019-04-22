Финансы
Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС вчера в 07:21
Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, что на 17,42 копейки ниже предыдущего показателя.
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Происшествия
ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Авто
Автомобили Lada захватывают рынок Монголии
Компания «АвтоВАЗ» объявила старт продаж выпускаемых автомобилей на рынке Монголии.
Обновлено в 09:57
Авто
У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники
В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
На телеканале «Россия-24» поглумились над избиением геев в Москве
Журналисты телеканала «Россия-24» поглумились над нападением на геев в Москве.
Обновлено в 08:37
Экономика
Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO
Burger King Россия готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters чытыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла
Грег Велла (Greg Vella) 18 апреля ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана
"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Происшествия
Директор певицы МакSим рассказала Лайфу о состоянии артистки после ДТП
Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила Лайфу, что жизни звезды после серьёзного ДТП ничего не угрожает.
Обновлено в 08:04
Авто
Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах
Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.
Обновлено в 10:25
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Транспорт
Скоростной режим на улицах старой Москвы предложили снизить
Обновлено в 09:03
Здоровье
Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова
В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль
Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Вандалы надругались над могилой Евгения Осина
Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Кино
Вышел финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров»
Битва гигантских кайдзю начнётся только через месяц, но Warner Bros. уже сейчас выпустила финальный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», в котором нас ждёт возвращение 17 монстров-титанов.
Обновлено в 10:03
Политика
Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться
Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.
Обновлено в 09:23
Экономика
ВТБ утвердил стратегию до 2023 года
Группа ВТБ планирует в 2022 гг. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в новой стратегии группы, которую во вторник, 23 апреля утвердил наблюдательный совет.
Обновлено в 10:41
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43