Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС вчера в 07:21

Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, что на 17,42 копейки ниже предыдущего показателя.

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

Происшествия ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.

Авто Автомобили Lada захватывают рынок Монголии Компания «АвтоВАЗ» объявила старт продаж выпускаемых автомобилей на рынке Монголии.

Авто У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.

Общество Кержаков официально развелся с Тюльпановой Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Общество Судебный квартал ждет приговора В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».

Экономика Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO Burger King Россия готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters чытыре источника в банковских кругах.

Происшествия Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла Грег Велла (Greg Vella) 18 апреля ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту.

Армия и оружие Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана "В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.

Общество ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.

Происшествия Директор певицы МакSим рассказала Лайфу о состоянии артистки после ДТП Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила Лайфу, что жизни звезды после серьёзного ДТП ничего не угрожает.

Авто Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.

Политика Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

Армия и оружие Носитель «Посейдона» спущен на воду Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.

Армия и оружие На Украине спустили на воду новый разведывательный корабль Пресс-служба ВМС Украины заявила, что на воду был спущен новый разведывательный корабль специального назначения.

Происшествия Вандалы надругались над могилой Евгения Осина Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.

Шоу-бизнес Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.

Кино Вышел финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров» Битва гигантских кайдзю начнётся только через месяц, но Warner Bros. уже сейчас выпустила финальный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», в котором нас ждёт возвращение 17 монстров-титанов.

Политика Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.

Экономика ВТБ утвердил стратегию до 2023 года Группа ВТБ планирует в 2022 гг. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в новой стратегии группы, которую во вторник, 23 апреля утвердил наблюдательный совет.