Финансы
Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,79 рубляМосковский Комсомолец вчера в 06:11
Центробанк понизил официальный курс американской валюты к рублю на 24,76 копеек, до 64,7919 рублей. Курс единой европейской валюты снижен на 4,57 копеек, до 73,2148 рублей. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Обновлено в 07:26
Экономика
Американская DXC Technology получила одобрение регуляторов на покупку Luxoft
Американская IT-компания DXC Technology получила все необходимые одобрения регулирующих органов для завершения покупки международного разработчика программного обеспечения и IT-услуг Luxoft Holding, говорится в сообщении DXC Technology.
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Футбол
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Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
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Обновлено в 14:46
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Голунов отказался идти на акцию в свою поддержку
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов решил не идти на несогласованный митинг в свою поддержку 12 июня.
Обновлено в 14:41
Интернет
Разработчики WhatsApp усилят борьбу с нарушениями сервиса
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали дальнейшие судебные разбирательства в отношении пользователей, которые систематически нарушают правила сервиса.
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В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
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Политика
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Авто
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Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
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Армия и оружие
Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»
Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
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США расширили санкции против сирийского бизнеса
Американский минфин расширил санкции в отношении нескольких компаний стран Ближнего Востока и Персидского залива, связанных с сирийским предпринимателем Самером Фозом и двумя его родственниками.
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Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено в 08:26
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Человеческую голову обнаружили в пруду на северо-востоке Москвы
В столичном районе Северный в пруду обнаружили человеческую голову.
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