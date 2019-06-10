Финансы
Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,79 рубляМосковский Комсомолец 06:11
Центробанк понизил официальный курс американской валюты к рублю на 24,76 копеек, до 64,7919 рублей. Курс единой европейской валюты снижен на 4,57 копеек, до 73,2148 рублей. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Экономика
ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных
В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Экономика
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике
В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
Обновлено в 07:42
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Сын Алибасова: отец не сможет самостоятельно глотать
Сын продюсера и музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии отца.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Экономика
Период «ипотечных каникул» могут освободить от НДФЛ
Законопроект, освобождает граждан, которые воспользовались ипотечными каникулами, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе таких каникул.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Политика
Песков подтвердил визит Путина в Саудовскую Аравию в октябре
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Общество
Газеты РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» продают за 15 тысяч рублей
На сайте частных объявлений "Авито" появилось объявление о продаже газет "Коммерсант", РБК и "Ведомости" с заголовком "Я/Мы Иван Голунов" на первой полосе.
Обновлено в 07:40
Политика
СМИ сообщили о планах Зеленского уволить 13 губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова
Обновлено 08 июня в 15:19
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Общество
В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова
Организаторы мероприятия заявили, что не будут его согласовывать. Они позиционируют его как мирное шествие.
Обновлено в 06:22
Происшествия
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.
Обновлено в 02:57
Кино
Путин поприветствовал участников «Кинотавра»
Обновлено вчера в 13:12
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Футбол
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Обновлено в 08:35
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40