Финансы

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,79 рубляМосковский Комсомолец 06:11

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Центробанк понизил официальный курс американской валюты к рублю на 24,76 копеек, до 64,7919 рублей. Курс единой европейской валюты снижен на 4,57 копеек, до 73,2148 рублей. Об этом говорится в сообщении Банка России.
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Обновлено в 07:40
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СМИ сообщили о планах Зеленского уволить 13 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций.
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Футбол

Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой

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Организаторы мероприятия заявили, что не будут его согласовывать. Они позиционируют его как мирное шествие.
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В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.
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