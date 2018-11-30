Финансы
Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября). Курс евро снизился на 14,13 копейки, составив 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).
Эксперт-Татарстан08:03
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Финансы
Биржи США закрылись в плюсе на фоне саммита G20
Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу примерно на 0,8% на фоне саммита G20 в Аргентине, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 16:54
Финансы
Рубль снижается на опасениях ухудшения геополитической ситуации
Американский доллар и евро растут в пятницу на "Московской бирже", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 12:45
Финансы
Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года
С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 15:33
Финансы
Денежная база в РФ уменьшилась за неделю на 107 млрд рублей
Объем денежной базы в РФ в узком определении за неделю с 16 по 23 ноября 2018 года уменьшился на 107,1 млрд рублей — с 10 трлн 334,8 млрд рублей до 10 трлн 227,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено в 10:51
Финансы
Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК
В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обновлено в 06:17
Финансы
Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»
Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы
Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей
Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.
Обновлено в 07:59
Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
«Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал
В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).
Обновлено в 01:53
Финансы
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд
Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.
Обновлено в 07:58
Финансы
Фунт вновь попал под давление в Европе
На торгах в Европе в центре внимания участников рынка вновь оказался британский фунт.
Обновлено вчера в 10:11
Финансы
Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн
Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.
Обновлено в 05:35
Финансы
Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей
Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы
ЦБ РФ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Обновлено вчера в 07:21