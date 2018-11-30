Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября). Курс евро снизился на 14,13 копейки, составив 75,7484 рубля (75,8897 рубля на 30 ноября).

Центробанк понизил курс доллара и евро на 1-3 декабря

Финансы Финансы Биржи США закрылись в плюсе на фоне саммита G20 Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу примерно на 0,8% на фоне саммита G20 в Аргентине, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Финансы Финансы Рубль снижается на опасениях ухудшения геополитической ситуации Американский доллар и евро растут в пятницу на "Московской бирже", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные торгов.

Финансы Финансы Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.

Финансы Финансы Денежная база в РФ уменьшилась за неделю на 107 млрд рублей Объем денежной базы в РФ в узком определении за неделю с 16 по 23 ноября 2018 года уменьшился на 107,1 млрд рублей — с 10 трлн 334,8 млрд рублей до 10 трлн 227,7 млрд рублей.

Финансы Финансы НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.

Финансы Финансы Половину объемов рынка микрокредитования обеспечивают МФК В первом полугодии 2018 года МФК привлекли 53,9% совокупных денежных средств, привлеченных МФО (+4,4 п. п. за год), почти половину средств, полученных от юридических лиц, и 60,6% средств, привлеченных от физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Финансы Финансы Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька» Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.

Финансы Финансы Убыток ВЭБа за 9 месяцев сократился до 69,6 млрд рублей Объем и структура активов практически не изменились по сравнению с концом 2017 года (+0,3%). На кредитный портфель в структуре активов Группы приходится 52,2%. По сравнению c концом 2017 года кредитный портфель после вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки незначительно сократился на 16,9 млрд рублей (-0,9%) и составил 1 767,1 млрд рублей.

Финансы Финансы Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.

Финансы Финансы «Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).

Финансы Финансы Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года составит 8,8 млрд Госдолг Северной Осетии на конец 2019 года прогнозируется 8, 877 млрд рублей.

Финансы Финансы Фунт вновь попал под давление в Европе На торгах в Европе в центре внимания участников рынка вновь оказался британский фунт.

Финансы Финансы Казначейство РФ разместило на депозит в один банк 140 млрд р на 91дн Объем предложения был 140 миллиардов рублей, спрос - 334,1 миллиарда, в аукционе участвовало семь кредитных организаций.

Финансы Финансы Вкладчикам Уралтрансбанка вернули около 6 млрд рублей Вкладчикам Уралтрансбанка, лишенного лицензии, вернули около 5,87 млрд рублей, сообщает пресс-центр Уральского банка Сбербанка, через который выплачиваются компенсации.