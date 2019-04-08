Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евроNews.ru 06:03
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, потеряла 6,64 копейки и составила 68,9552 рубля.
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Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
Обновлено в 04:31
Спорт
Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры
Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
HiSense U30 с врезанной в экран камерой и аккумулятором емкостью 4500 мА•ч скоро выйдет в России
Аккумулятор телефона характеризуется емкостью 4500 мАч, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4, которая, как утверждается, позволяет пополнить заряд аккумулятора до 80% примерно за час.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище
Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
В Верховной раде создали объединение «За Зеленского»
Депутатское объединение «За Зеленского» создано в Верховной раде, заявил 8 апреля внефракционный депутат украинского парламента Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов.
Обновлено в 05:59
Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Экономика
Банки обяжут предупреждать клиентов о потерях
Для сотрудников российских банков разработают специальные правила общения с клиентами, которые будут включать в себя обязательное предупреждение о возможных рисках.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Виталий Гогунский развелся с женой
Известный российский актер, звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой, фотомоделью Ириной Маирко.
Обновлено в 03:05
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности
Ани Лорак с округлившимся животиком заподозрили в новой беременности Появление певицы на публике спровоцировала слухи о пополнении в семье певицы.
Обновлено в 06:11
Политика
Лукашенко: президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что победу на президентских выборах на Украине одержит действующий глава страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:59
Технологии
Роскосмос хочет сделать работников более эффективными
Госкорпорация Роскосмос приступила к реализации проекта по повышению качества труда работников.
Обновлено в 05:55
Общество
Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю
Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу.
Обновлено 06 апреля в 10:58
Транспорт
Инспекторы ВАИ начнут штрафовать за скорость
В России служащим Военной автоинспекции (ВАИ) разрешат фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими водителями.
Обновлено в 02:45
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Единоборства
Макгрегор похвалил Лобова за победу в кулачных боях
Обновлено в 06:44
Кино
В фильме «Мстители 4» представят последнее камео Стэна Ли
Фильм "Мстители 4: Финал" представит зрителям последнее камео легендарного создателя комиксов Marvel Стэна Ли.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Транспорт
Власти Москвы просят горожан отказаться от машин из-за визита Эрдогана
В Москве дорожная ситуация 8 апреля будет сложной из-за погоды и международных визитов, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы в Twitter.
Обновлено в 05:12
Спорт
Гимнастка, неудачно выполнив прыжок, сломала себе обе ноги
Обновлено в 05:49
Общество
Минкомсвязь предлагает разрешить иностранцам напрямую владеть 20% СМИ
Минкомсвязь подготовила поправки к закону «О СМИ», касающиеся ограничения иностранного владения российскими средствами массовой информации.
Обновлено в 06:16
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04