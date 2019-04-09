Финансы

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреляИнтерфакс вчера в 05:46

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 апреля, составляет 65,3498 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 64,7766 руб

Финмаркет06:58

Центробанк сообщил о снижении курса евро

News.ru07:22

Обрушился курс евро и доллара

Газета.Ru07:11

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 10 апреля

Интерфакс07:03

Официальные курсы доллара и евро существенно понижены

Росбалт07:42

Официальные курсы ЦБ России на 09.04.19

Коммерсантъвчера в 17:58

Официальный курс евро снизился до 73,36 рубля

РИА Новостивчера в 06:12
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Происшествия

Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 13:14
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика бандитом

Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Транспорт

Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11

На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Политика

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Экономика

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Политика

Около офиса Зеленского в Киеве проходит протестный митинг

Обновлено в 12:07
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика

Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине

Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Экономика

МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Политика

Британские депутаты поддержали отсрочку брексита до 30 июня

Палата общин парламента Великобритании одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй перенести срок брексита на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Авто

Volkswagen тестирует спортивную версию кроссовера Tiguan R

Обновлено в 13:28
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Обвиняемому в шпионаже против России норвежцу грозит 14 лет колонии

Прокурор Милана Дигаева попросила Мосгорсуд приговорить обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии.
Обновлено в 06:13
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Сергей Шойгу сообщил о строительстве новых военных кораблей

Обновлено в 11:52
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Мужчина упал с платформы на станции метро «Деловой центр»

Во вторник, 9 апреля, на станции метро «Деловой центр» Солнцевской линии столичного метро мужчина, разговаривая по телефону, упал на пути.
Обновлено в 12:58
Наука

Угрожающие дозы ртути и мышьяка не сказались на здоровье акул

Тяжелые металлы, накапливающиеся в организме животных, значительно влияют на их здоровье.
Обновлено в 12:32
Наука

Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма

Как пояснили ученые, ген CDH13 кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным

На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Футбол

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Политика

Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом

Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
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