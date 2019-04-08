Финансы
Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:36
Центробанк РФ понизил с 9 апреля официальный курс доллара США почти на 6 копеек до 65,3498 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,3617 рубля.
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Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Энергетика
Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году
Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 09:22
Политика
Киевский священник пообещал адские муки голосующим за Зеленского
Протоиерей «Украинской православной церкви Киевского патриархата», начальник Владимирского собора Петр Зинич заявил, что все, кто проголосуют за шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов «будут гореть в аду».
Обновлено в 09:51
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Фотографию за день до родов опубликовала Виктория Лопырева
Вчера, в праздник Благовещеньем Пресвятой Богородицы, Виктория Лопырева выложила снимок, сделанный за день до родов и поздравила подписчиков с праздником.
Обновлено в 02:18
Политика
Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»
Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Четверо молодых людей погибли от отравления угарным газом на Кубани
На Кубани в Апшеронске четыре человека погибли от отравления угарным газом.
Обновлено в 10:55
Экономика
В России введут два дополнительных налога для автомобилистов
Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Коломне
Один человек получил травмы в результате хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Коломне.
Обновлено в 05:18
Наука
Учёные рассказали, как сахар влияет на настроение на самом деле
Группа исследователей из Великобритании и Германии проанализировала 31 исследование о воздействии сахара на человеческий организм и опровергла бытующее мнение, что употребление сахара делает человека энергичнее.
Обновлено 06 апреля в 12:26
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Культура
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Обновлено в 05:32
Транспорт
В ГИБДД рассказали о планах ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД
Быков добавил, что в Госдуме прорабатывают вопрос введения дифференцированного наказания за систематические нарушения ПДД.
Обновлено в 07:23
Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компаний
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Политика
Путин рассказал о дополнительном финансировании проекта АЭС «Аккую»
К строительству АЭС «Аккую» хотят привлечь дополнительное финансирование.
Обновлено в 09:45
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Транспорт
На время Арктического форума на ЗСД ограничат движение
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Обновлено в 11:05
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Финансы
Российский рынок акций обновил исторический максимум
В понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достигал нового исторического максимума: к 10.16 мск он вырос до рекордных 2555,12 пункта (п.). Предыдущий рекорд был поставлен 6 февраля – 2551,97 п.
Обновлено в 04:42
Кино
Фильму Павла Лунгина «Братство» выдали прокатное удостоверение с 9 мая
Фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина получил в Минкультуры прокатное удостоверение с датой 9 мая.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20