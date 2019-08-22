Экономика

Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без судаИзвестия вчера в 17:56

Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью. Об этом «Известиям» сообщили руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлев.
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с чего всё началось

Без суда последствия: ЦБ с осени разрешат блокировать сайты мошенников

Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право.
Известиявчера в 17:01

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Банк России мощно ударит по мошенникам

Lenta.ru01:43

ЦБ получил право блокировать мошеннические сайты без суда

РЕН ТВвчера в 18:35

ЦБ получит возможность блокировать сайты мошенников без суда — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:24

ЦБ сможет без суда блокировать сайты пирамид и мошенников

News.ruвчера в 19:17

ЦБ начнет блокировать сайты мошенников без суда

Телеканал 360°вчера в 21:33

Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда

Известиявчера в 17:56

ЦБ не заметил секс-финансовую пирамиду

Ридусвчера в 10:20
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Экономика

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей

Обновлено вчера в 11:24
Энергетика

«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом

Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Интернет

Google, Intel и Microsoft создают новый консорциум для защиты данных

Компании Google, Intel и Microsoft создадут консорциум, в рамках которого они будут заниматься решением вопроса безопасности.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Саратове

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области нашли потерявшуюся 18 августа пятилетнюю девочку - ее обнаружили в лесу вечером в среду, она сильно истощена и уже доставлена в больницу.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета

2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0

Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Экс-следователя объявили в розыск из-за изнасилования в Барнауле

Обновлено вчера в 22:58
Политика

В Британии снимут документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Финансы

«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда

В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Футбол

«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»

Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено вчера в 10:16
Космос

Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Политика

Путин пообещал ответ на действия США по испытанию новой ракеты

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию запрещенной ДРСМД новой ракеты.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Политика

Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчерча

По информации журналистов, речь идёт о нескольких случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка распечатанного на 87 страницах полного текста "манифеста" стрелка в твёрдом переплёте.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет

Обновлено вчера в 17:50
Общество

В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей

Во исполнение поручения правительства Московский эндокринный завод направил зарубежным производителям запрос на поставку в Россию не менее 10 тыс. упаковок психотропных препаратов, необходимых для лечения детей.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком.
Обновлено вчера в 11:26
Общество

Как триколор стал государственным символом России

В 1994 году указом президента был установлен День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа.
Обновлено в 01:14
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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