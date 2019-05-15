Экономика

Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежейТелеканал 360° вчера в 15:22

Центробанк подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП). Выяснилось, что 40% операций клиенты проводят между своими счетами.
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Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежей

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