Экономика
Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежейТелеканал 360° вчера в 15:22
Центробанк подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП). Выяснилось, что 40% операций клиенты проводят между своими счетами.
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Игры
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
Обновлено в 03:39
Политика
Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили
Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено 28 мая в 09:11
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Обновлено в 02:37
Происшествия
В США мужчина поджег себя возле Белого дома
В США мужчина совершил поджог у здания Белого дома, сообщает TMZ.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Политика
СМИ узнали об увеличении количества российских дипломатов в Лондоне
Количество дипломатов, работающих в посольстве России в Лондоне, увеличилось.
Обновлено в 04:42
Энергетика
«Газпром» оспорил решение об аресте его активов в Люксембурге
15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 04:32
Политика
Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика
В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы
Израильский парламент объявил о самороспуске, и теперь страну впервые в истории ждут повторные выборы.
Обновлено в 02:21
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Ростове школьник впал в кому, отравившись абсентом
У мальчика диагностировали сильнейшее отравление. Несовершеннолетний впал в кому.
Обновлено в 03:25
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли
"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:09
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
Обновлено вчера в 13:38
Гаджеты
Наушники Bose Noise Cancelling Headphones 700 оценены в 400 долларов
Компания Bose представила беспроводные наушники с шумоподавлением, получившие описательное название Bose Noise Cancelling Headphones 700.
Обновлено в 03:08
Происшествия
На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов
Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Политика
Японцы вышли на улицу перед визитом Лаврова в Токио
В Токио представители ультраправых организаций устроили акцию перед визитом главы МИД России Сергея Лаврова на территорию страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:44
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44