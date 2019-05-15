Экономика

Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежейТелеканал 360° 15:22

Центробанк подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП). Выяснилось, что 40% операций клиенты проводят между своими счетами.
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Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежей

Телеканал 360°15:22

В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей

ТАСС08:55

ЦБ подвел итоги первых месяцев работы Системы быстрых платежей

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Физические лица смогут получать страховые возмещения через СБП

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