Экономика
Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежейТелеканал 360° 15:22
Центробанк подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП). Выяснилось, что 40% операций клиенты проводят между своими счетами.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Кино
Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Аглая Тарасова показала с кем отдыхает на Мальдивах
Актриса Аглая Тарасова, известная по фильму «Лёд», показала с кем отдыхает на Мальдивах.
Обновлено в 07:29
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Хоккей
Иван Барбашев: «Тарасенко разошелся во второй половине сезона»
Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев заявил, что его партнер по команде Владимир Тарасенко стал действовать намного полезнее во второй половине сезона.
Обновлено в 12:54
Политика
Путин предложил рассчитывать пенсии в России по-новому
Стоит отметить, что президент РФ предложил по-новому рассчитывать пенсии не только в России, но и в странах ЕЭАС, к этим странам относятся помимо России Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Виктория Толстоганова призналась, что не могла забеременеть пять лет
Виктория Толстоганова призналась, что не могла забеременеть на протяжении пяти лет.
Обновлено в 12:22
Политика
Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»
Отчет американского Министерства финансов, в котором санкции в отношении Дерипаски обосновывались тем, что он якобы действовал «в интересах» российского лидера, ранее был опубликован на сайте бизнесмена.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленский созывает СНБО Украины для обсуждения проблем угольной отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины для обсуждения проблем угольной отрасли после поездки во Львовскую область, где он встретился с родственниками горняков, погибших под завалами шахты "Лесная".
Обновлено в 13:57
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Общество
Собянин поручил провести реставрацию стен и башен Донского монастыря
Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский осмотрели ход реставрации памятников Донского монастыря.
Обновлено в 08:20
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В ЕС призвали Сирию и гаранты «Астаны» защитить население в Идлибе
Евросоюз призывает власти Сирии, а также Россию, Иран и Турцию защитить мирных граждан в Идлибе.
Обновлено в 15:07
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Космос
Российские космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
В ходе работ Кононенко и Овчинин забрали полотенце, которое оставил снаружи один из российских космонавтов около 10 лет назад.
Обновлено в 15:31
Театры
Курчатовский Дом ученых отметил 70-летие
Постановку посетил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Спецпосланник ООН подтвердил данные о доминировании боевиков в Идлибе
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил о доминировании террористов в зоне деэскалации Идлиб в среду в ходе своего резюме по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.
Обновлено в 13:32
Наука
Эксперименты на обезьянах дали новые подсказки об эволюции их языка
Последние удачные эксперименты на обезьянах дали новые подсказки ученым о происхождении языка, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 08:34
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01