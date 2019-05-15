Экономика
Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежейТелеканал 360° вчера в 15:22
Центробанк подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП). Выяснилось, что 40% операций клиенты проводят между своими счетами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Игры
Создатели Pokemon Go выпустят приложение для здорового сна игроков
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено 28 мая в 18:00
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал слова Фургала о причине катастрофы SSJ 100
Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве в компании "Аэрофлот" расценили как попытку оказать давление на комиссию МАК и следствие, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено вчера в 10:55
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште
До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Новосибирской области в ДТП погибли два человека
Обновлено в 00:27
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов
Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Си Цзиньпин станет доктором СПбГУ и откроет павильон панд в Москве
«По приглашению президента России Владимира Путина президент Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 5 по 7 июня и примет участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей
Всего за красоту мужчине придется заплатить 3 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 18:16
Гаджеты
Samsung работает над преемником смарт-часов Galaxy Watch
Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung работает над новым поколением смарт-часов Galaxy Watch.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родственников пациентов посещать больного в реанимационном отделении.
Обновлено в 01:30
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Далай-лама заявил, что не разочарован в людях
Обновлено в 01:34
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил об отставке
В середине апреля Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год
Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Экономика
В Севастополе решили создать яхтклуб за счет госбюджета
Власти Севастополя решили создать первый в городе яхтклуб, чтобы там могли заниматься воспитанники детских спортивных школ.
Обновлено в 01:34