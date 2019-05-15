Экономика

Центробанк подвел итоги работы Системы быстрых платежейТелеканал 360° вчера в 15:22

Центробанк подвел итоги первых четырех месяцев работы Системы быстрых платежей (СБП). Выяснилось, что 40% операций клиенты проводят между своими счетами.
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Более трети россиян пользуются СБП для операций со своими счетами

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Коммерсантъвчера в 15:02

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Пласвчера в 08:52

В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей

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Создатели Pokemon Go выпустят приложение для здорового сна игроков

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В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
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"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
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Армия и оружие

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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек

МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
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Обновлено вчера в 10:55
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
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Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
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Происшествия

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Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов

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Политика

Си Цзиньпин станет доктором СПбГУ и откроет павильон панд в Москве

«По приглашению президента России Владимира Путина президент Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 5 по 7 июня и примет участие в 23-м Петербургском международном экономическом форуме», — говорится в сообщении.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родственников пациентов посещать больного в реанимационном отделении.
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Политика

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
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Далай-лама заявил, что не разочарован в людях

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В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил об отставке

В середине апреля Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.
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ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

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Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
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В Севастополе решили создать яхтклуб за счет госбюджета

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