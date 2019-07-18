Финансы
Центробанк подсчитал выплаты компаний РФ по внешнему долгуNews.ru 09:41
Платежи российских компаний по внешнему долгу в третьем квартале 2019 года могут составить $9,3 млрд, в четвёртом — $17,5 млрд. В первом случае сумма на 26% меньше, чем в 2018-м, во втором зафиксировано снижение на 19%, передаёт официальный сайт регулятора.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
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