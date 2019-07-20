Экономика
Центробанк планирует ограничить возможности покупки иностранных акцийPravda.Ru вчера в 12:43
Возможность инвестировать в более широкий круг ценных бумаг появится лишь после того, как участники рынка повысят свою квалификацию или накопят 400 тысяч рублей. По мнению Центробанка, таким образом частные инвесторы будут защищены от возможных рисков.
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с чего всё началось
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).РБКвчера в 05:00
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Четыре инвестора Набиуллиной. Центробанк и брокеры борются за несуществующий рынок
Новая газетавчера в 07:20
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