Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.

Финансы Финансы Рубль упал после значительного роста в начале года Как отмечается, это произошло после значительного роста валюты в первые три торговые сессии года.

Финансы Финансы Эксперт назвал новую мировую резервную валюту Китайский юань может вытеснить американский доллар и стать мировой резервной валютой, считает глава Банка Англии Марк Карни.

Финансы Финансы Присоединение Бинбанка вывело «ФК Открытие» на 5-е место по капиталу Регулятор направил на докапитализацию группы «ФК Открытие» 456 млрд руб. (из них 189,1 млрд – на покрытие дыры, а 182 млрд – на формирование капитала «ФК Открытие»), Бинбанка – 56,9 млрд.

Финансы Финансы Международные резервы Украины выросли до уровня времен Януковича Международные резервы Украины выросли на 10,6%, составив на 1 января 2019 года $20,8 млрд, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Нацбанка Украины.

Финансы Финансы Рост российского ВВП по итогам 2018 года составит 1,7-1,8% В целом текущие тенденции указывают на то, что в 4К18 годовой рост ВВП должен был ускориться и приблизиться к 2%. Следовательно, в зависимости от округления, по итогам года темпы роста ВВП будут в диапазоне 1,7–1,8%, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.

Финансы Финансы Криптовалюты растут на фоне возможного одобрения биткоин-ETF в Японии Основные криптовалюты умеренно растут в цене на спекуляциях о том, что Япония может одобрить биткоин-ETF.

Финансы Финансы Проезд, ЖКУ и бензин: что подорожает в Московском регионе в 2019 году Тарифы на проезд в электричках Московского региона не повышались 1,5 года, далее в 2019 году индексация не планируется.

Финансы Финансы ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,87 трлн р Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 25 декабря, был установлен в размере 1,48 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,23 триллиона рублей под 7,7 процента годовых.

Финансы Финансы Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн В начале 2019 года Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» ПАО «Сбербанк России» на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства.

Финансы Финансы Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 трлн рублей В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).

Финансы Финансы Молдова задолжала международным организациям 1,4 миллиарда долларов Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке Молдовы, при этом, задолженность перед Международной ассоциацией развития (IDA), входящей в группу Всемирного банка, в январе-сентябре 2018 г. увеличилась на 2,8% - с $610,97 млн (на конец 2017 г.) до $627,94 млн (на конец сентября 2018 г.), перед Международным валютным фондом - снизилась на 5,1% - с $296,53 млн до $281,4 млн, перед Европейским инвестиционным банком -выросла на 14% - со $188,03 млн до $214,34 млн.

Финансы Финансы На Урале рассказали о росте ипотечного кредитования Число выданных ипотечных кредитов на Урале в 2018 году выросло примерно на четверть в сравнении с 2017 годом, пишет URA.RU со ссылкой на Уральский Сбербанк.

Финансы Финансы Эксперт дал прогноз по курсу рубля в 2019 году Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.

Финансы Финансы Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах В ноябре 2017 года стороны провели валютный своп на 150 млрд юаней и 1,3 трлн рублей, что расширило возможности взаиморасчетов в нацвалютах.