Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евроГазета.Ru17:20
Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.
Газета.Ru17:20
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Финансы
Рубль упал после значительного роста в начале года
Как отмечается, это произошло после значительного роста валюты в первые три торговые сессии года.
Обновлено в 02:24
Финансы
Эксперт назвал новую мировую резервную валюту
Китайский юань может вытеснить американский доллар и стать мировой резервной валютой, считает глава Банка Англии Марк Карни.
Обновлено в 17:39
Финансы
Присоединение Бинбанка вывело «ФК Открытие» на 5-е место по капиталу
Регулятор направил на докапитализацию группы «ФК Открытие» 456 млрд руб. (из них 189,1 млрд – на покрытие дыры, а 182 млрд – на формирование капитала «ФК Открытие»), Бинбанка – 56,9 млрд.
Обновлено в 14:39
Финансы
Международные резервы Украины выросли до уровня времен Януковича
Международные резервы Украины выросли на 10,6%, составив на 1 января 2019 года $20,8 млрд, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Нацбанка Украины.
Обновлено в 03:48
Финансы
Рост российского ВВП по итогам 2018 года составит 1,7-1,8%
В целом текущие тенденции указывают на то, что в 4К18 годовой рост ВВП должен был ускориться и приблизиться к 2%. Следовательно, в зависимости от округления, по итогам года темпы роста ВВП будут в диапазоне 1,7–1,8%, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.
Обновлено в 04:11
Финансы
Криптовалюты растут на фоне возможного одобрения биткоин-ETF в Японии
Основные криптовалюты умеренно растут в цене на спекуляциях о том, что Япония может одобрить биткоин-ETF.
Обновлено в 03:19
Финансы
Проезд, ЖКУ и бензин: что подорожает в Московском регионе в 2019 году
Тарифы на проезд в электричках Московского региона не повышались 1,5 года, далее в 2019 году индексация не планируется.
Обновлено в 05:09
Финансы
ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,87 трлн р
Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 25 декабря, был установлен в размере 1,48 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,23 триллиона рублей под 7,7 процента годовых.
Обновлено в 03:00
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн
В начале 2019 года Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» ПАО «Сбербанк России» на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Обновлено в 02:59
Финансы
Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 трлн рублей
В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).
Обновлено в 05:04
Финансы
Молдова задолжала международным организациям 1,4 миллиарда долларов
Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке Молдовы, при этом, задолженность перед Международной ассоциацией развития (IDA), входящей в группу Всемирного банка, в январе-сентябре 2018 г. увеличилась на 2,8% - с $610,97 млн (на конец 2017 г.) до $627,94 млн (на конец сентября 2018 г.), перед Международным валютным фондом - снизилась на 5,1% - с $296,53 млн до $281,4 млн, перед Европейским инвестиционным банком -выросла на 14% - со $188,03 млн до $214,34 млн.
Обновлено в 17:00
Финансы
На Урале рассказали о росте ипотечного кредитования
Число выданных ипотечных кредитов на Урале в 2018 году выросло примерно на четверть в сравнении с 2017 годом, пишет URA.RU со ссылкой на Уральский Сбербанк.
Обновлено в 06:39
Финансы
Эксперт дал прогноз по курсу рубля в 2019 году
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Пятым каналом дал прогноз по курсу рубля в 2019 году.
Обновлено вчера в 14:19
Финансы
Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах
В ноябре 2017 года стороны провели валютный своп на 150 млрд юаней и 1,3 трлн рублей, что расширило возможности взаиморасчетов в нацвалютах.
Обновлено в 01:45
Финансы
BaFin приказал Deutsche Bank проверить 20 тыс наиболее рискованных клиентов до конца июня
Немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank проверил до конца июня 2019 года порядка 20 тысяч своих наиболее рискованных клиентов, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 17:40