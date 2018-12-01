Финансы
Драматически снизилась доля вложений, географически приходящихся на США: с 29,4% на конец марта до 9,6% на конец июня 2018 года. Доля вложений ЦБ в американских долларах выше, чем доля вложений в США, поскольку Банк России может, например, держать в европейском банке средства в долларах.
РБКвчера в 13:05
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Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель
Обновлено в 03:26
Политика
Эксперт оценил заявление украинского генерала о «фиксации из космоса»
Обновлено в 01:34
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Политика
Рогозин рассказал о новой стратегии Роскосмоса
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Омске фельдшер обвинила двух врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:22
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций
В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Общество
Глава Amazon объявил о разводе с супругой
Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Законопроект, запрещающий передачу Курил Японии, внесен в Госдуму
Законопроект, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к Российской Федерации со стороны Японии, внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.
Обновлено в 03:28
Происшествия
С ограды Александровской колонны в Петербурге пропал двуглавый орел
Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку и выясняет обстоятельства пропажи декоративного элемента с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 01:46
Общество
Владелец Maxim и Starhit купил «Фонтанку.ру»
Российский медиаменеджер Виктор Шкулев стал владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа», которое издает интернет-газету «Фонтанка.ру».
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Москве в шахте лифта обнаружили человеческие кости
Обновлено в 04:27
Здоровье
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Подрядчика космодрома Восточный арестовали на два месяца
Генерального директора АО "Лео Телеком" Антона Новикова, выполнявшего в 2017 году подряд на космодроме Восточный, обвинили в мошенничестве и хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры более 25,8 миллиона рублей.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
В ЦАР заявили о возможности размещения российской военной базы
Обновлено в 03:47
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупный канал поставок наркотиков в Россию
Обновлено в 02:15
Политика
Глава МИД Турции не исключил покупку американских Patriot
Турция может почти на закупку американских ракетных комплексов Patriot, если условия продажи будут приемлемыми, но сделка будет невозможно, если Анкара будет вынуждена отказаться от покупки российских систем С-400, заявил 10 января глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу, сообщает британское агентство Reuters.
Обновлено в 04:25
Экономика
Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Экономика
В 2018 году товарооборот России и Китая превысил рекордные $100 млрд
Товарооборот России и Китая в 2018 году побил исторический рекорд. При этом отметка в $100 млрд была преодолена уже к середине декабря.
Обновлено в 04:08
Общество
Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки
Законопроект, разработанный в Минпросвещения, запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер).
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Танки преодолели по морю расстояние в 4,5 тыс. км и прибыли во Владивосток. По железной дороге технику доставят в подмосковный Наро-Фоминск.
Обновлено 08 января в 20:57
Космос
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.
Обновлено в 03:47
Политика
Россия возглавит «Кимберлийский процесс» для контроля оборота алмазов
В 2020 году Россия возглавит международную организацию «Кимберлийский процесс», которая занимается борьбой с теневым оборотом алмазов на мировом рынке.
Обновлено в 00:54
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Обновлено вчера в 13:05
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:28
Теннис
Хачанов сыграет с Гоёвчиком в первом круге Australian Open
Обновлено в 03:42