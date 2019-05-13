Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляИзвестия вчера в 19:45
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Общество
В России хотят усложнить бракоразводный процесс
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой
Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Кино
«Джон Уик-3» с Киану Ривзом выходит в прокат
Обновлено 11 мая в 06:42
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Наука
Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы
Обновлено в 11:28
Экономика
Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%
Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей.
Обновлено в 12:14
Авто
В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер
Обновлено в 08:15
Технологии
«ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на РБК.
Обновлено в 03:29
Футбол
Алексис извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес после домашнего матча 38-го тура чемпионата Англии с «Кардифф Сити» (0:2) в социальной сети извинился перед болельщиками за поражение.
Обновлено в 05:39
Политика
Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию
Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации, сообщило УНИАН.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево опознаны.
Обновлено в 02:57
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Сергей Шнуров объяснил, почему распустил группу «Ленинград»
Фронтмен главной группы Петербурга дал большую пресс-конференцию Лидер группировки "Ленинград" 46-летний Сергей Шнуров признался, что продолжит делать музыку, но уже вне своей группы.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Размер начисленной пенсии стал приятным сюрпризом для Лолиты
Лолита Милявская узнала размер своей пенсии по старости, которую артистке никак не могли рассчитать с ноября прошлого года.
Обновлено в 09:57
Политика
Великобритания сменит посла в России
Обновлено в 11:40
Здоровье
Врач рассказала, чем опасен дефицит витамина D
Известный врач Анна Левадная объяснила, зачем нужен витамин D и как восполнить его недостаток в организме.
Обновлено в 11:08
Технологии
Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры
Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.
Обновлено в 05:03