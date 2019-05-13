Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляГазета.Ru вчера в 20:24

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
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Копейки уйдут в прошлое: ЦБ перестанет чеканить монеты номиналом ниже рубля

РЕН ТВ03:25

СМИ сообщили об отказе ЦБ чеканить монеты меньше 1 руб

РБК02:04

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известиявчера в 19:45

Центробанк прекратил выпускать монеты номиналом ниже рубля

Телеканал 360°вчера в 22:18

Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ruвчера в 20:59

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ruвчера в 20:24

В России перестали чеканить копейки

ТК Звезда00:48
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Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Mercedes-Benz Штирлица найден в Воронеже

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Происшествия

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РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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Super Mario Odyssey прошли менее чем за час

Текущим рекордсменом является Chaospringle, прошедший Super Mario Odyssey за 59:35.
Обновлено в 03:02
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Акции Мосбиржи упали почти на 7%

Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
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Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году

«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

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Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
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Мария Шарапова опустилась на семь строчек в рейтинге WTA

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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Кино

Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»

Шестая серия восьмого сезона «Игры престолов» выйдет с 19 на 20 мая.
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СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
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Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.
Обновлено вчера в 22:00
Культура

В Москве впервые покажут редкие работы архитектора Кваренги

Выставку редких графических листов итальянского архитектора Джакомо Кваренги 18 мая представит Московский Музей Василия Тропинина.
Обновлено в 02:04
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Общество

ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах

Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.
Обновлено в 02:59
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

Истребители F-35 оборудуют ракетой — убийцей систем ПРО

Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
ЖКХ

В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон

Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Тела трех погибших на Алтае туристов доставлены в Новосибирск

Обновлено в 01:37
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
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