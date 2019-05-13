Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляИзвестия вчера в 19:45

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Копейки уйдут в прошлое: ЦБ перестанет чеканить монеты номиналом ниже рубля

РЕН ТВ03:25

СМИ сообщили об отказе ЦБ чеканить монеты меньше 1 руб

РБК02:04

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известиявчера в 19:45

Центробанк прекратил выпускать монеты номиналом ниже рубля

Телеканал 360°вчера в 22:18

Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ruвчера в 20:59

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ruвчера в 20:24

В России перестали чеканить копейки

ТК Звезда00:48
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Происшествия

В Иркутске банда похищала наркоторговцев и вымогала у них деньги

Следователи выяснили, что у одного из потерпевших лидер банды требовал не только крупную сумму денег, но и ежемесячную плату в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 04:53
Политика

В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество

Татьяна Голикова предложила не сокращать майские праздники

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выступает против сокращения майских праздников.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Обновлено вчера в 12:19
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100

В Новосибирске на несколько часов задержали вылет рейса в Ростов-на-Дону, который должен был отправиться в 4:45 по московскому времени.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей

Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Футбол

Флоренци: «Роналду думает, что может делать всё что угодно»

Роналду - обладатель "Золотого мяча" и думает, что может делать все что угодно.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Общество

Астропрогноз на 13 мая: Козерогу звезды сулят успех, а Стрельцу - много работы

Козерогу расположение планет обещает успех в профессиональной сфере, удачные встречи и дружеские беседы.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»

Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Политика

Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Роза Сябитова требует от 27-летней дочери Ксении внуков

27-летняя наследница знаменитой телесвахи рассказала, что мать требует от нее внуков, но она пока не готова к такому ответственному шагу.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
ЖКХ

В столице начали отключать горячую воду

В столице начали отключать горячую воду.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 03:11
Политика

В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая

Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
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