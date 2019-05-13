Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляИзвестия вчера в 19:45

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Центробанк прекратил выпускать монеты номиналом ниже рубля

Телеканал 360°вчера в 22:18

Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ruвчера в 20:59

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известиявчера в 19:45

Центробанк прекратил чеканить копейки

News.ruвчера в 20:27

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ruвчера в 20:24

Россияне скопили в карманах около пяти миллиардов рублей мелочью

ТК Звездавчера в 20:46

В карманах россиян находится порядка 5 млрд руб. мелочью

РЕН ТВвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Происшествия

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ

Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея Доренко

Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:49
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население

Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено вчера в 13:15
Общество

Вот кто должен платить аварийному комиссару

Во Владивостоке продолжает расти автомобилизация, а услуги аварийных комиссаров помогают сэкономить время и нервы при досадном ДТП.
Обновлено в 00:25
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

Приостановлены поиски туристов, попавших под лавину на Алтае

Поиски туристов, которых накрыла лавина в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца из-за опасности повторного схода лавины.
Обновлено 11 мая в 02:35
Экономика

Молоко убегает из федеральных сетей

Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Авто

Названы автомобильные технологии, вызывающие проблемы с надежностью

Гонка за новыми технологиями в автомобильной промышленности вызывает проблемы с надежностью.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

На Украину вернулся соратник олигарха Коломойского

Из Израиля на Украину прилетел бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов, заявил журналист Юрий Бутусов 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2

Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье

Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах

Обновлено вчера в 23:24
Гаджеты

Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM

По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 06:39
Авто

Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Авто

Эксперты назвали худшие модели авто в РФ

Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено вчера в 10:38
Кино

HBO показал пятую серию финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO показал пятый эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 00:36
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Казахстане девять человек погибли в ДТП

Обновлено вчера в 23:43
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено вчера в 17:08
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске

Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Авто

Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин

Обновлено 11 мая в 10:00
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное