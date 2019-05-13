Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляИзвестия вчера в 19:45
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея Доренко
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:49
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Вот кто должен платить аварийному комиссару
Во Владивостоке продолжает расти автомобилизация, а услуги аварийных комиссаров помогают сэкономить время и нервы при досадном ДТП.
Обновлено в 00:25
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
Приостановлены поиски туристов, попавших под лавину на Алтае
Поиски туристов, которых накрыла лавина в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца из-за опасности повторного схода лавины.
Обновлено 11 мая в 02:35
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Названы автомобильные технологии, вызывающие проблемы с надежностью
Гонка за новыми технологиями в автомобильной промышленности вызывает проблемы с надежностью.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
На Украину вернулся соратник олигарха Коломойского
Из Израиля на Украину прилетел бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов, заявил журналист Юрий Бутусов 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2
Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Здоровье
Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах
Обновлено вчера в 23:24
Гаджеты
Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM
По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 06:39
Авто
Составили топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Эксперты назвали худшие модели авто в РФ
Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено вчера в 10:38
Кино
HBO показал пятую серию финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO показал пятый эпизод восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 00:36
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Казахстане девять человек погибли в ДТП
Обновлено вчера в 23:43
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 17:08
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено 11 мая в 10:00
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23