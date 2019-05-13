Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляИзвестия 19:45

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Центробанк прекратил выпускать монеты номиналом ниже рубля

Телеканал 360°22:18

В карманах россиян находится порядка 5 млрд руб мелочью

РЕН ТВ17:53

Россияне скопили в карманах около пяти миллиардов рублей мелочью

ТК Звезда20:46

Центробанк прекратил чеканить копейки

News.ru20:27

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Газета.Ru20:24

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Известия19:45

Центробанк перестал выпускать монеты номиналом ниже рубля

URA.Ru20:59
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Шоу-бизнес

Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея Доренко

Обновлено в 04:28
Общество

В Нижнем Новгороде наказали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено в 15:01
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото

В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Политика

В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов

Обновлено в 22:59
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне

"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.
Обновлено в 18:47
Транспорт

Маршрутчики устроили забастовку на Затулинке

Обновлено в 22:56
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 23:03
Баскетбол

«Торонто» одержал победу в серии с «Филадельфией»

"Торонто" победил в серии со счетом 4-3 и в финале Восточной конференции будет бороться с "Милуоки Бакс" — чемпионом регулярки.
Обновлено в 22:01
Происшествия

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Происшествия

Полковника ФСБ обвинили в получении взяток при строительстве домов в Сочи

Как пишет "Коммерсант", Анатолий Наумов, который был заместителем начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ, попал под следствие.
Обновлено в 23:10
Происшествия

Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ

Обновлено в 19:01
Культура

«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН

Обновлено в 22:20
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Авто

Русфинанс Банк в апреле выдал автокредитов на рекордные 10 млрд рублей

Выдачи автокредитов Русфинанс Банком в апреле 2019 года превысили 10 млрд рублей, что на 154% выше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 06:00
Политика

Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию

Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч.
Обновлено в 17:02
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено в 21:01
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Происшествия

В Иркутской области горит порядка 14 гектаров леса

Утром в пятницу, 10 мая, в Иркутской области действует 13 лесных пожаров. Площадь возгорания составляет 13 740 гектаров.
Обновлено 10 мая в 00:39
Экономика

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 17:57
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленского призвали публично присягнуть националистам

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено в 22:24
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Политика

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено в 22:42
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