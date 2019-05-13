Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубляИзвестия 19:45
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.
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Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Музыка
В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»
Обновлено в 14:27
Общество
Если партнер просит вас сделать эти 5 вещей, пришло время уйти от него
Эксперты утверждают: если партнер просит вас сделать эти вещи, то нужно от него уходить, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 18:55
Экономика
Цены на хлеб растут в Хабаровском крае
В Хабаровском крае проявился новый и отнюдь не радостный тренд — цены на хлеб медленно, но неотвратимо растут.
Обновлено в 20:07
Общество
В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко
Байкеры почтили память журналиста Сергея Доренко в ходе состоявшегося мотопробега в Москве.
Обновлено в 11:13
Политика
Израиль построит на Голанах поселение в честь Трампа
Президент Трамп во время последней встречи с израильским премьером Нетаньяху заявил, что США признает суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено в 13:57
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
Обновлено в 10:02
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подарил Рамзану Кадырову кроссовки
Дагестанский чемпион мира UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подарил кроссовки главе Чечни Рамзану Кадырову.
Обновлено в 06:23
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
Обновлено в 16:17
Политика
Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 20:02
Футбол
Коутиньо выбыл примерно на 10 дней
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Хетафе» (2:0). Бразилец рискует пропустить финал Кубка Испании с «Валенсией», поскольку восстановление займет около 10 дней, и он должен начать тренироваться прямо перед игрой.
Обновлено в 17:42
Общество
Названы средние зарплаты рабочих в Германии
Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.
Обновлено в 17:31
Футбол
Луиш Нету: «Заканчиваю свое приключение в „Зените“ на отличной ноте»
Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от чемпионства.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Египет осудил диверсии против грузовых судов в акватории ОАЭ
Египет осудил диверсии против четырёх коммерческих грузовых судов вблизи территориальных вод ОАЭ в Оманском заливе восточнее эмирата Фуджейра.
Обновлено в 18:57
Политика
Глава новой Православной церкви Украины обвинил Филарета в расколе
Восстановление патриархата на Украине пытается осуществить «раскольник» Филарет Денисенко, заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) 9 мая в интервью телеканалу ТСН.
Обновлено 10 мая в 03:40
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Политика
От Зеленского потребовали «публично присягнуть» националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского "публично присягнуть" националистам.
Обновлено в 20:04
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено в 18:40
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Политика
В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС
"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Общество
Колымский санаторий «Талая» продали Александру Басанскому за 197 млн рублей
По итогам аукциона, проведённого 7 мая департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской области, санаторий "Талая" продан руководителю концерна "Арбат", первому зампреду Магаданской областной Думы Александру Басанскому за 197,7 млн рублей, сообщает MagadanMedia.
Обновлено в 18:29
Экономика
Клиентам форекса грозит дисквалификация
На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.
Обновлено в 17:57