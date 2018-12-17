Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55.

с чего всё началось

Центробанк России обнародовал новый доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики РФ с 2019 по 2012 год. Главные изменения касаются мировых цен на нефть, а также прогноза по темпам роста инфляции.

Энергетика Энергетика Нефть подорожала после падения цен в конце прошлой недели Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут после падения в пятницу на 2-3%.

Энергетика Энергетика Катар купил долю в крупном месторождении нефти в Мексике

Энергетика Энергетика В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.

Энергетика Энергетика Росстат назвал бензин в Уфе самым дешевым топливом в ПФО Самый дорогой бензин в ПФО оказался в Чебоксарах – 43,93 рубля за литр.

Энергетика Энергетика BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.

Энергетика Энергетика Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.

Энергетика Энергетика «Сила Сибири» позволит газифицировать южные районы республики Ввод магистрального газопровода «Сила Сибири» в 2019 году даст возможность в будущем начать масштабную газификацию южных районов республики.

Энергетика Энергетика Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов

Энергетика Энергетика Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.

Энергетика Энергетика В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.

Энергетика Энергетика Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.

Энергетика Энергетика Петербуржцы рассказали об отношении к «Лахта Центру» Самый высокий в Европе небоскреб уже введен в эксплуатацию. На этапе строительства он вызывал множество споров.

Энергетика Энергетика Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49% СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.

Энергетика Энергетика Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.