Энергетика

Центробанк пересмотрел сценарий развития российской экономики
ФедералПресс
вчера в 23:56

Центробанк России обнародовал новый доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики РФ с 2019 по 2012 год. Главные изменения касаются мировых цен на нефть, а также прогноза по темпам роста инфляции.
ФедералПрессвчера в 23:56
с чего всё началось

Тяжела на подъем: чего ЦБ ждет от российской экономики в 2019 году

Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Центробанк предсказал обвал цены на нефть

ТВ Центр01:18

ЦБ пересмотрел экономический сценарий на 2019–2021 годы

Экономика сегодня00:51

ЦБ пересмотрел базовый сценарий и предсказал снижение цен на нефть

Телеканал 360°00:15

Центробанк рассказал о пике инфляции

Алтапрессвчера в 23:25

ЦБ пересмотрел экономический сценарий на следующие три года

Национальная служба новостей01:04

ЦБ РФ пересмотрел базовый сценарий развития экономики

News.ruвчера в 21:38

ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

Известиявчера в 16:05
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Энергетика

Нефть подорожала после падения цен в конце прошлой недели

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут после падения в пятницу на 2-3%.
Обновлено в 01:17
Энергетика

Катар купил долю в крупном месторождении нефти в Мексике

Обновлено в 03:18
Энергетика

В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля

С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика

Росстат назвал бензин в Уфе самым дешевым топливом в ПФО

Самый дорогой бензин в ПФО оказался в Чебоксарах – 43,93 рубля за литр.
Обновлено вчера в 22:06
Энергетика

BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд

Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.
Обновлено в 02:32
Энергетика

Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику

Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика

«Сила Сибири» позволит газифицировать южные районы республики

Ввод магистрального газопровода «Сила Сибири» в 2019 году даст возможность в будущем начать масштабную газификацию южных районов республики.
Обновлено вчера в 22:02
Энергетика

Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов

Обновлено в 01:46
Энергетика

Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах

Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика

В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти

В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.
Обновлено в 01:41
Энергетика

Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре

Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика

Петербуржцы рассказали об отношении к «Лахта Центру»

Самый высокий в Европе небоскреб уже введен в эксплуатацию. На этапе строительства он вызывал множество споров.
Обновлено в 00:21
Энергетика

Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 49%

СМИ узнали о сокращении объема природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины.
Обновлено 15 декабря в 05:37
Энергетика

Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика

Регион готовится к юбилейному нефтегазовому форуму

Х Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17-19 сентября 2019 года.
Обновлено 14 декабря в 04:29
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