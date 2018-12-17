Энергетика

Центробанк пересмотрел базовый прогноз на 2019 год
Банки Сегодня
03:15

Банк России пересмотрел прогноз развития экономики России на ближайшие годы. В частности, в 2019 году ожидается рост ВВП меньше запланированного – на 1,2-1,7% за год.
Банки Сегодня03:15
с чего всё началось

Тяжела на подъем: чего ЦБ ждет от российской экономики в 2019 году

Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55.
Известиявчера в 16:01

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Власти Японии ухудшили прогноз роста ВВП страны в 2019 фингоду

Росбалт04:38

Центробанк предсказал обвал цены на нефть

ТВ Центр01:18

ЦБ пересмотрел базовый сценарий и предсказал снижение цен на нефть

Телеканал 360°00:15

Центробанк рассказал о пике инфляции

Алтапрессвчера в 23:25

ЦБ пересмотрел экономический сценарий на следующие три года

Национальная служба новостей01:04

ЦБ РФ пересмотрел базовый сценарий развития экономики

News.ruвчера в 21:38

ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

Известиявчера в 16:05
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Энергетика

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится в 1,5 раза

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2019 года снизится в 1,5 раза,— до $89 за тонну, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 05:05
Энергетика

Нефть незначительно поднялась в цене

Утром 17 декабря цены на нефть незначительно пошли вверх. В частности, марка Brent подорожала на 0,17% - до 60,38 долларов за баррель.
Обновлено в 00:46
Энергетика

В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти

В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.
Обновлено в 01:41
Энергетика

Катарский министр заявил о планах инвестировать в США $20 млрд

Государственная катарская нефтекомпания Qatar Petroleum (QP) инвестирует в США не менее $20 млрд в течение нескольких ближайших лет.
Обновлено вчера в 12:00
Энергетика

Глава «Ямал СПГ» войдет с состав правления «Новатэка»

Совет директоров «Новатэка» включил в состав правления компании главу компании «Ямал СПГ» Евгения Кота, говорится в сообщении «Новатэка».
Обновлено в 05:18
Энергетика

В Уфе продают самый дешёвый бензин в ПФО

Стоимость бензина АИ-95 составляет в столице Башкирии 43,63 рубля. Дешевле лишь в Казани (43,10 рубля) и Ульяновске (43,51 рубля).
Обновлено 15 декабря в 21:11
Энергетика

В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля

С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика

BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд

Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.
Обновлено в 02:32
Энергетика

Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов

Обновлено в 01:46
Энергетика

Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику

Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика

Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах

Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика

Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год

На нефтегазовых месторождениях Азербайджана компания BP планирует в следующем году пробурить четыре новые скважины, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
Обновлено в 00:37
Энергетика

Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре

Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика

Петербуржцы рассказали об отношении к «Лахта Центру»

Самый высокий в Европе небоскреб уже введен в эксплуатацию. На этапе строительства он вызывал множество споров.
Обновлено в 00:21
Энергетика

Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
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