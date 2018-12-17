Энергетика
Центробанк пересмотрел базовый прогноз на 2019 год
Центробанк пересмотрел базовый прогноз на 2019 годБанки Сегодня03:15
Банк России пересмотрел прогноз развития экономики России на ближайшие годы. В частности, в 2019 году ожидается рост ВВП меньше запланированного – на 1,2-1,7% за год.
Банки Сегодня03:15
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Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55.Известиявчера в 16:01
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Обновлено в 02:19
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Обновлено в 01:46
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Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику
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Энергетика
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Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год
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Обновлено в 00:37
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Обновлено вчера в 22:17
Энергетика
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Самый высокий в Европе небоскреб уже введен в эксплуатацию. На этапе строительства он вызывал множество споров.
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Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море
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Обновлено 14 декабря в 10:46