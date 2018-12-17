Энергетика

Центробанк озвучил прогноз развития экономики РФ
Век
05:49

Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее.
Век05:49
с чего всё началось

Тяжела на подъем: чего ЦБ ждет от российской экономики в 2019 году

Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Власти Японии ухудшили прогноз роста ВВП страны в 2019 фингоду

Росбалт04:38

Центробанк предсказал обвал цены на нефть

ТВ Центр01:18

ЦБ пересмотрел экономический сценарий на следующие три года

Национальная служба новостей01:04

ЦБ пересмотрел базовый сценарий и предсказал снижение цен на нефть

Телеканал 360°00:15

Центробанк рассказал о пике инфляции

Алтапрессвчера в 23:25

ЦБ РФ пересмотрел базовый сценарий развития экономики

News.ruвчера в 21:38

ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

Известиявчера в 16:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Энергетика

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Обновлено в 04:36
Энергетика

Стало известно на сколько России хватит нефти

В Роснедрах рассказали об уровне запасов жидкого топлива Россия обеспечена запасами нефти на ближайшие 23-25 лет, при условии соблюдения текущих уровней добычи, сообщил глава Роснедр Евгений Киселев телеканалу НТВ.
Обновлено в 06:55
Энергетика

20 млрд долларов Катар планирует инвестировать в энергопроекты США

Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби сообщил, что руководство страны планирует инвестировать в энергопроекты США 20 млрд долларов в течение пяти лет.
Обновлено в 06:08
Энергетика

В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти

В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.
Обновлено в 01:41
Энергетика

Грузооборот группы НМТП за 10 месяцев снизился на 2,4%

Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь - октябрь 2018 года снизился на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 116 946 тыс. тонн.
Обновлено в 06:04
Энергетика

Росстат: самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе

Самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе. Данные приводит Росстат за 10 декабря этого года.
Обновлено вчера в 23:37
Энергетика

В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля

С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика

Нефть пытается определиться с вектором движения

Котировки финишировали немногим выше уровня $60 и сегодня, 17 декабря, пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, застыв в нерешительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Обновлено в 01:56
Энергетика

Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах

Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика

«ВЭБ-лизинг» взыскал 205 млн рублей за расторгнутый договор

Компании заключили договор лизинга в 2013 году. По нему компании были поставлены вагоны. "СпецНефтеТранс" досрочно расторгли договор.
Обновлено в 05:48
Энергетика

Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов

Обновлено в 01:46
Энергетика

Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику

Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика

В 2019 году тарифы на коммуналку в Ивановской области повысят два раза

Первое повышение ивановцам преподнесут прямо под новогодней елочкой: с 1 января придется платить больше за электроэнергию, отопление, газ, воду, вывоз мусора - то есть практически за все.
Обновлено в 06:10
Энергетика

Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год

На нефтегазовых месторождениях Азербайджана компания BP планирует в следующем году пробурить четыре новые скважины, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
Обновлено в 00:37
Энергетика

Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре

Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 22:17
ещё по теме
Главное