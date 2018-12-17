Энергетика
Центробанк озвучил прогноз развития экономики РФ
Центробанк озвучил прогноз развития экономики РФВек05:49
Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее.
Век05:49
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Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть — снижаться немного быстрее. В 2019-м баррель черного золота в среднем будет стоить не $63, как ожидалось, а $55.Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Энергетика
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Обновлено в 04:36
Энергетика
Стало известно на сколько России хватит нефти
В Роснедрах рассказали об уровне запасов жидкого топлива Россия обеспечена запасами нефти на ближайшие 23-25 лет, при условии соблюдения текущих уровней добычи, сообщил глава Роснедр Евгений Киселев телеканалу НТВ.
Обновлено в 06:55
Энергетика
20 млрд долларов Катар планирует инвестировать в энергопроекты США
Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби сообщил, что руководство страны планирует инвестировать в энергопроекты США 20 млрд долларов в течение пяти лет.
Обновлено в 06:08
Энергетика
В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти
В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа.
Обновлено в 01:41
Энергетика
Грузооборот группы НМТП за 10 месяцев снизился на 2,4%
Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь - октябрь 2018 года снизился на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 116 946 тыс. тонн.
Обновлено в 06:04
Энергетика
Росстат: самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе
Самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе. Данные приводит Росстат за 10 декабря этого года.
Обновлено вчера в 23:37
Энергетика
В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля
С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Нефть пытается определиться с вектором движения
Котировки финишировали немногим выше уровня $60 и сегодня, 17 декабря, пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, застыв в нерешительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Обновлено в 01:56
Энергетика
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика
«ВЭБ-лизинг» взыскал 205 млн рублей за расторгнутый договор
Компании заключили договор лизинга в 2013 году. По нему компании были поставлены вагоны. "СпецНефтеТранс" досрочно расторгли договор.
Обновлено в 05:48
Энергетика
Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов
Обновлено в 01:46
Энергетика
Украина за 4 года инвестировала 1,5 млрд евро в «зеленую» энергетику
Главным приоритетом становится развитие « зеленой » энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики Украины.
Обновлено в 03:34
Энергетика
В 2019 году тарифы на коммуналку в Ивановской области повысят два раза
Первое повышение ивановцам преподнесут прямо под новогодней елочкой: с 1 января придется платить больше за электроэнергию, отопление, газ, воду, вывоз мусора - то есть практически за все.
Обновлено в 06:10
Энергетика
Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год
На нефтегазовых месторождениях Азербайджана компания BP планирует в следующем году пробурить четыре новые скважины, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
Обновлено в 00:37
Энергетика
Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре
Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 22:17