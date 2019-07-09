Экономика
Центробанк озвучил основные способы кражи денег со счетов россиянURA.Ru 08 июля в 21:47
Почти в каждом третьем случае россияне лишаются денег на банковских счетах из-за собственной беспечности. Об этом говорится в докладе Центробанка, который был представлен на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известия08 июля в 17:02
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