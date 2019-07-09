Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Почти в каждом третьем случае россияне лишаются денег на банковских счетах из-за собственной беспечности. Об этом говорится в докладе Центробанка, который был представлен на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

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