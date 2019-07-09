Экономика

Центробанк озвучил основные способы кражи денег со счетов россиянURA.Ru 08 июля в 21:47

Почти в каждом третьем случае россияне лишаются денег на банковских счетах из-за собственной беспечности. Об этом говорится в докладе Центробанка, который был представлен на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
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Ну и гаджеты: россияне стали самой легкой добычей для кибермошенников

Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.
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Известия08 июля в 17:37

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Lenta.ru08 июля в 22:18

Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян

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Лучшее за день. 8 июля

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В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
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Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний.
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К югу от центра Пекина 30 сентября 2019 года откроется новый международный аэропорт Дасин. Воздушная гавань построена в виде звезды.
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