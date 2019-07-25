Финансы
Центробанк озвучил официальный курс доллара и евро на 26 июляСвободная Пресса вчера в 05:47
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 26 июля. Согласно данным регулятора, в пятницу курс доллара составит 63,1572 рубля, что на четыре копейки выше установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 70,2940 рубля.
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Прототип межпланетного корабля SpaceX под названием Starhopper впервые поднялся в воздух.
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