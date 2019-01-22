Экономика
ЦБ отправил на санацию крупный банк из топ-50Известия 03:12
ЦБ утвердил план повышения финансовой устойчивости Московского индустриального банка (Минбанка), который занимает 33-е место по размеру активов в банковской системе России. Отмечается, что регулятор будет участвовать в деятельности организации в качестве инвестора с целью предупредить банкротство.
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с чего всё началось
Банк России вечером 21 января принял решение санировать силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) основанный в 1990 году Московский индустриальный банк (МИнБанк), занимающий 33-е место по активам в российской банковской системе.РБК13:45
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