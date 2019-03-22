Экономика

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»Республика Татарстан 03:01

Лицензия отозвана из-за того, что компания не осуществляла предусмотренную ею деятельность по добровольному страхованию на протяжении финансового года. «АСКО-Жизнь» образована в июле 2006 года и специализируется на страховании жизни.
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

Российская газета04:52

ЦБ РФ лишил компанию «АСКО-Жизнь» лицензии на страхование жизни

ФАН03:20

ЦБ лишил лицензии страховую компанию «АСКО-Жизнь»

Банки.ру02:16

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

БИЗНЕС Online02:40

ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»

ТАСС02:16

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

News.ru03:04

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

РБК02:45
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Происшествия

Годовалая девочка и ее 13-летний брат попали в приют после избиения и подозрений в насилии

В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что годовалую девочку и ее 13-летнего брата изъяли из семьи во Фрунзенском районе и поместили в Центр содействия семейному воспитанию.
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Россия снова завалила проект Ил-112В

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Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
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Носков впервые после инсульта появился на публике

На публике бывший участник группы «Парк Горького» появился в первый раз после перенесенного инсульта.
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Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Взрыв на химзаводе в Китае попал на видео

Взрыв был столько мощным, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3. Сообщается, что местные власти около шести раз штрафовали химзавод за многочисленные нарушения экологических норм.
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Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено в 19:42
Происшествия

ФСБ начала обыски в трех городах по делу о хищении денег оборонзаказа

ФСБ проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении денег гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 03:00
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
Здоровье

В Нигерии началась эпидемия кори

Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Здоровье

В Москве развивается высокотехнологичная медицина

Обновлено в 00:26
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР

Президент Пётр Порошенко в студенческие годы хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено в 22:17
Энергетика

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:41
Спорт

Матвей Елисеев: «Очень сложно было стрелять, особенно лежа – мишень практически не было видно»

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 12:11
Футбол

Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 году

Обновлено в 15:45
Наука

Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК

Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.
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Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено в 14:44
Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 17:28
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии

Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой

Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.
Обновлено в 16:24
Гаджеты

МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать

МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».
Обновлено в 13:05
Политика

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Обновлено в 16:40
Гаджеты

На ЗСД установили автоматы приема платежей

Обновлено в 05:10
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

Обновлено вчера в 12:47
Политика

КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате

Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
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