Экономика
Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»Республика Татарстан 03:01
Лицензия отозвана из-за того, что компания не осуществляла предусмотренную ею деятельность по добровольному страхованию на протяжении финансового года. «АСКО-Жизнь» образована в июле 2006 года и специализируется на страховании жизни.
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Происшествия
Годовалая девочка и ее 13-летний брат попали в приют после избиения и подозрений в насилии
В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что годовалую девочку и ее 13-летнего брата изъяли из семьи во Фрунзенском районе и поместили в Центр содействия семейному воспитанию.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Россия снова завалила проект Ил-112В
Обновлено в 12:36
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Носков впервые после инсульта появился на публике
На публике бывший участник группы «Парк Горького» появился в первый раз после перенесенного инсульта.
Обновлено в 22:15
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Взрыв на химзаводе в Китае попал на видео
Взрыв был столько мощным, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3. Сообщается, что местные власти около шести раз штрафовали химзавод за многочисленные нарушения экологических норм.
Обновлено в 03:02
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено в 19:42
Происшествия
ФСБ начала обыски в трех городах по делу о хищении денег оборонзаказа
ФСБ проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении денег гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 03:00
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
Здоровье
В Нигерии началась эпидемия кори
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко
Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Здоровье
В Москве развивается высокотехнологичная медицина
Обновлено в 00:26
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР
Президент Пётр Порошенко в студенческие годы хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено в 22:17
Энергетика
На Украине раскрыли цены на европейский газ
Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:41
Спорт
Матвей Елисеев: «Очень сложно было стрелять, особенно лежа – мишень практически не было видно»
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 12:11
Футбол
Бэйл получил приз как лучший игрок Уэльса в 2018 году
Обновлено в 15:45
Наука
Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК
Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.
Обновлено в 05:50
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено в 14:44
Футбол
Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»
Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 17:28
Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии
Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой
Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.
Обновлено в 16:24
Гаджеты
МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать
МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».
Обновлено в 13:05
Гаджеты
На ЗСД установили автоматы приема платежей
Обновлено в 05:10
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
Обновлено вчера в 12:47
Политика
КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате
Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28