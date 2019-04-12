Экономика
Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Комсомольская правда 05:25
Центробанк РФ с пятницы, 12 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Аспект".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Обновлено вчера в 05:10
Авто
Новая Mazda3 получит спортивную версию
Компания Mazda намерена расширить гамму модификаций нового хэтчбека Mazda3 за счет спортивной версии, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя проекта Коту Беппу.
Обновлено вчера в 18:05
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено в 03:18
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Обновлено в 02:46
Общество
ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО
Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне»
Обновлено в 04:58
Автоспорт
На болиде Квята на Гран-при Китая заменен мотор
На болиде российского гонщика команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниила Квята заменен мотор, сообщается в официальном микроблоге "конюшни" в Twitter.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Кокорин просил свидетелей не снимать конфликт с Паком на видео
8 октября 2018 года молодой человек работал в кафе «Кофемания», где произошёл конфликт между компанией футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с посетителем заведения, директором департамента Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком.
Обновлено в 06:21
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
Обновлено в 06:07
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Игры
В Origin началась весенняя распродажа
В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено вчера в 12:35
Космос
День космонавтики 2019 - удачный год для пилотируемой космонавтики
2019 г. станет «удачным годом» для пилотируемой космонавтики, сообщили организаторы мероприятий «Юрьевой ночи» в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Авто
АвтоВАЗ прекратит экспорт автомобилей Lada в Европу
Российский АвтоВАЗ перестанет продавать автомобили марки Lada в Европе. Об этом корреспонденту Autonews.ru сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Украинскую колбасу с чумой пытались ввезти в Россию
Специалисты Россельхознадзора обнаружили вирус африканской чумы свиней в колбасе, которую пытались контрабандой ввезти в Россию с Украины.
Обновлено в 07:28
Общество
В Перми суд заблокировал сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы
Ленинский районный суд Перми постановил заблокировать сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы.
Обновлено в 06:46
Музыка
Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»
Александру Степанову жалко, что любимая группа распадается, но Шнурова рэпер считает капитаном, чьи приказы «не обсуждаются».
Обновлено в 07:27
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Политика
Михаил Горбачев из Индонезии поборется за место в парламенте страны
Начинающий политик уверен, что имя "работает в его пользу" Индонезиец Михаил Горбачев Дом (Mikhail Gorbachev Dom) будет участвовать в парламентских выборах в Индонезии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:21