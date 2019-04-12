Экономика
Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Комсомольская правда 05:25
Центробанк РФ с пятницы, 12 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Аспект".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос
На апрельской сессии большинством голосов ПАСЕ приняла резолюцию, призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено 10 апреля в 14:46
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Авто
WABCO локализовала производство в Набережных Челнах
Обновлено в 03:25
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.
Обновлено в 00:18
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:03
Политика
Дипломаты опровергли создание в ЕС «сети поддержки России»
Российское посольство в Италии опровергло сообщения римской газеты la Repubblica от 6 апреля о якобы существующем «плане по построению сети политической поддержки России в странах ЕС».
Обновлено в 06:46
Технологии
В продаже появились SIM-карты на базе платформы резидента «Сколково»
На конференции «Инновации для корпораций» в «Сколково» оператор мобильной связи Easy4 объявил о старте продаж SIM-карт на платформе разработки «Интерсат».
Обновлено в 03:32
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа
В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Google и Huawei выплачивают компенсации владельцам Nexus 6P
Google и Huawei договорились о компенсациях владельцам смартфонов Nexus 6P - многие из них столкнулись с циклическими перезагрузками и проблемами с батареей.
Обновлено в 04:56
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Наука
Отверстия в «белом графене» уплотнили квантовые источники фотонов
Американские физики научились размещать на листе «белого графена» квантовые источники фотонов с плотностью, близкой к теоретическому пределу.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Обвиняемому в поджоге церкви в Карелии подростку окажут медпомощь
Подросток, который обвиняется в поджоге Успенской церкви в Карелии в августе 2018 года, помещен в спецучреждение для оказания медицинской помощи, сообщил в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев.
Обновлено в 04:50
Политика
Владимир Путин поручил не поднимать тарифы на вывоз мусора для граждан
Президент России Владимир Путин поручил не допускать роста цен за вывоз мусора для жителей.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Литва отозвала своего посла из России
Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Путин поручил продумать увеличение субсидий на авиаперевозки в Крым
Президент России Владимир Путин поручит правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, который опубликован 12 апреля на сайте Кремля.
Обновлено в 05:39