Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Комсомольская правда 05:25

Центробанк РФ с пятницы, 12 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Аспект".

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Общество Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.

Спорт Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос На апрельской сессии большинством голосов ПАСЕ приняла резолюцию, призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

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Армия и оружие Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.

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Гаджеты Google и Huawei выплачивают компенсации владельцам Nexus 6P Google и Huawei договорились о компенсациях владельцам смартфонов Nexus 6P - многие из них столкнулись с циклическими перезагрузками и проблемами с батареей.

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Политика Литва отозвала своего посла из России Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.

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