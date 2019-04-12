Экономика

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Аспект»Комсомольская правда 05:25

Центробанк РФ с пятницы, 12 апреля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Аспект".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Московский банк «Аспект» лишили лицензии

РИАМО02:23

Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Вечерняя Москва02:16

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Аспект»

Москва 2402:04

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

РБК01:48

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

РИА Новости01:39

ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

RT на русском01:39

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Rambler News Service01:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Футбол

Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом

Обновлено в 05:44
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

Обновлено в 06:01
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос

На апрельской сессии большинством голосов ПАСЕ приняла резолюцию, призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено 10 апреля в 14:46
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

Обновлено в 02:52
Авто

WABCO локализовала производство в Набережных Челнах

Обновлено в 03:25
Политика

В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком

Обновлено в 03:54
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив

Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.
Обновлено в 00:18
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Обновлено в 05:03
Политика

Дипломаты опровергли создание в ЕС «сети поддержки России»

Российское посольство в Италии опровергло сообщения римской газеты la Repubblica от 6 апреля о якобы существующем «плане по построению сети политической поддержки России в странах ЕС».
Обновлено в 06:46
Технологии

В продаже появились SIM-карты на базе платформы резидента «Сколково»

На конференции «Инновации для корпораций» в «Сколково» оператор мобильной связи Easy4 объявил о старте продаж SIM-карт на платформе разработки «Интерсат».
Обновлено в 03:32
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Гаджеты

Google и Huawei выплачивают компенсации владельцам Nexus 6P

Google и Huawei договорились о компенсациях владельцам смартфонов Nexus 6P - многие из них столкнулись с циклическими перезагрузками и проблемами с батареей.
Обновлено в 04:56
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Наука

Отверстия в «белом графене» уплотнили квантовые источники фотонов

Американские физики научились размещать на листе «белого графена» квантовые источники фотонов с плотностью, близкой к теоретическому пределу.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Обвиняемому в поджоге церкви в Карелии подростку окажут медпомощь

Подросток, который обвиняется в поджоге Успенской церкви в Карелии в августе 2018 года, помещен в спецучреждение для оказания медицинской помощи, сообщил в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Благовещенске возбудили дело после нападения собак на ребёнка

Обновлено в 02:59
Политика

Владимир Путин поручил не поднимать тарифы на вывоз мусора для граждан

Президент России Владимир Путин поручил не допускать роста цен за вывоз мусора для жителей.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Литва отозвала своего посла из России

Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Путин поручил продумать увеличение субсидий на авиаперевозки в Крым

Президент России Владимир Путин поручит правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, который опубликован 12 апреля на сайте Кремля.
Обновлено в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное