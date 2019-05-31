Экономика
Центробанк отозвал лицензию у кемеровского КемсоцинбанкаРосбалт вчера в 21:59
Центральный Банк России с 31 мая отзывает лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, сообщается на сайте регулятора. Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк» зарегистрировано в Кемерово.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Энергетика
СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы»
Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.
Обновлено в 13:53
Музыка
Лидер Bon Jovi станцевал с поклонницей в Москве
Обновлено в 18:31
Политика
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Обновлено в 05:51
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Спорт
Россия уступила Франции в матче Лиги наций
Сборная России проиграла команде Франции в первом матче группового этапа Лиги наций - 1:3. Самым результативным у россиян стал Виктор Полетаев - 13 очков.
Обновлено в 16:22
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
Обновлено в 15:48
Общество
Карельских детей уговаривают бросить школу после 9 класса
Родители учеников школы в селе Паданы обеспокоены намерением администрации Медвежьегорского муниципального района закрыть прием в старшие классы.
Обновлено в 14:20
Общество
В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей
Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено в 17:22
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
Дзюба показал фото со съемок «Вечернего Урганта»
Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба показал в Сети фото со съемок ток-шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 09:27
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Авто
Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе
Российский рынок LCV в апреле усилил падение, но остался на шестом место в европейском рейтинге.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Кино
Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Селтик» продлил контракт с главным тренером
Главный тренер Нил Леннон подписал новый контракт с "Селтиком", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Игры
Компания Microsoft на E3 2019 покажет 14 игр
В Twitter глава Xbox сообщил, что на выставке E3 2019 будет показано 14 игр. Их разрабатывают студии, входящие в состав Xbox Game Studios.
Обновлено в 09:26
Культура
Морской парад, концерты и спектакли: в 2022 году Петербург отметит 350 лет со дня рождения Петра I
Правительство России утвердило план праздничных мероприятий в честь 350-летнего юбилея легендарного правителя, реформатора и основателя Петербурга Петра I. Программа планируется очень насыщенная: в нее войдут международные научно-практические конференции, театральные постановки, концерты и выставки.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Баскетбол
Кавай Леонард может подписать с «Торонто» новый контракт
Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард может подписать с клубом краткосрочный контракт.
Обновлено в 18:21