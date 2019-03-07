Экономика
Центробанк отозвал лицензию у башкирского РоскомснаббанкаТелеканал UTV 06:51
7 марта Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка. Приказ опубликован на официальном сайте ведомства. Как сообщает пресс-служба регулятора, руководство банка участвовало в операциях схожих с деятельностью «финансовой пирамиды».
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с чего всё началось
Как поясняет ЦБ, в деятельности «Роскомснаббанка» отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».Башинформ00:09
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