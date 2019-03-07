Экономика

Центробанк отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка»МедиаКорСеть вчера в 01:56

Центробанк отозвал лицензию у уфимского ПАО «Роскомснаббанк» (бывший «Башкомснаббанк») в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, говорится в сообщении регулятора.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как поясняет ЦБ
, в деятельности «Роскомснаббанка» отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».
Башинформвчера в 00:09

Подробнее о событии

В Уфе эксперты рассказали, как получить деньги вкладчикам Роскомснаббанка

Bash.Newsвчера в 12:42

Камчаткомагропромбанк оспорил в суде приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии

РАПСИ06 марта в 02:10

Центробанк отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка»

МедиаКорСетьвчера в 01:56

Центробанк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка

КП - Уфавчера в 01:22

У крупнейшего регионального банка Башкирии - Роскомснаббанка отозвана лицензия

Башинформвчера в 00:09

ЦБ отозвал лицензию у «лучшего регионального банка России»

РБК06 марта в 22:59

Центробанк России отозвал лицензию у Роскомснаббанка

Говорит Уфавчера в 05:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Происшествия

Крупный пожар в Первоуральске ликвидирован

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Почти вся Венесуэла осталась без света

Обновлено вчера в 21:12
Общество

В Роспотребнадзоре назвали количество школьников с близорукостью

По данным гигиенических исследований, за время обучения в школе близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся.
Обновлено в 00:31
Политика

Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США

Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова

Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии

Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено вчера в 20:32
Спорт

Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах

Количество медалей, завоеванных российскими спортсменами на Универсиаде в Красноярске, достигло 73. Это новый рекорд для этих соревнований.
Обновлено в 00:40
Политика

Умер старейший парламентарий США

Старейший член палаты представителей США Ральф Холл умер в возрасте 95 лет.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Трамп «забыл» свою жену на пороге Белого дома

Глава США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи с чешским премьером у Белого дома.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Ле Пен напомнила о вреде антироссийских санкций для экономики Европы

Антироссийские санкции привели к катастрофическим последствиям для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить эту ошибку в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей

Радулов оформил хет-трик в матче «Далласа» и «Колорадо» в НХЛ

Обновлено в 00:05
Политика

Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа

Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

«Спокойной ночи, MH370». Тайна пропавшего авиарейса так и не раскрыта

В ночь на 8 марта 2014 года пассажирский авиалайнер Boeing 777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, и выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез при входе в воздушное пространство Вьетнама.
Обновлено вчера в 16:05
Кино

Из «Симпсонов» удалили фрагмент с голосом Майкла Джексона

Создатели мультипликационного сериала "Симпсоны" (The Simpsons, выходит с 1989 года) вырезали из одного из выпусков фрагмент, в котором звучит голос певца Майкла Джексона (1958-2009).
Обновлено вчера в 22:32
Политика

В Крыму посоветовали Тимошенко снарядить экспедицию к центру Земли

Георгий Иоффе, являющийся главой Общественной палаты республики Крым, посоветовал кандидату в президенты Украины и лидеру партии украинской «Батькивщина» Юлии Тимошенко снарядить экспедицию к центру Земли, после того как Тимошенко дала письменное обязательство о возвращении полуострова в состав Украины.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес

Виторган и Собчак заявили о расставании

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган решили официально сообщить о своем расставании.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

В Госдепе допустили полную денуклеаризацию КНДР к 2021 году

В Вашингтоне считают, что полная денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться к 2021 году, к концу первого президентского срока Дональда Трампа.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Мексике в ДТП погибли 25 человек

По меньшей мере 25 мигрантов из Центральной Америки погибли и 29 пострадали в результате того, что грузовик перевернулся на шоссе в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает «Синьхуа».
Обновлено в 00:54
Политика

США заинтересовались активами Рамзана Кадырова в арабских странах

В документе содержится требование к исполнительной власти США по розыску активов Рамзана Кадырова, пишет сайт «Голос Америки».
Обновлено в 00:01
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

«Краснодар» проиграл «Валенсии» в матче Лиги Европы

Обновлено вчера в 17:47
Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие

Российские дипломаты: корабли ВМФ РФ не заходили в британские воды

Корабли Северного флота ВМФ России не нарушали государственных границ в международных водах в момент их захода в шотландский залив Мори-Ферт, заявили сотрудники генконсульства РФ в Эдинбурге 7 марта, говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

ЦИК Украины утвердила 39 кандидатов в президенты

В ходе заседания ночью 8 марта члены украинской ЦИК отменили регистрацию Евгения Мураева, Дмитрия Гнапа и Дмитрия Добродомова в качестве кандидатов.
Обновлено вчера в 22:46
Авто

В феврале в России упали продажи новых автомобилей

Спрос на новые легковушки и легкие коммерческие автомобили в феврале текущего года сократился на 3,6%. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса, в прошлом месяце в России было продано 128 406 машин, это на 4.771 авто меньше, чем в феврале 2018 года — сообщает портал autorambler.ru.
Обновлено 06 марта в 11:56
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился

Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Космос

Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»

Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
Обновлено вчера в 21:43
Путешествия

Российские космические туристы смогут взять в полет кошек и собак

Космические туристы, которые оплатят место для полета на российском корабле "КосмоКурса", смогут взять в полет домашних животных.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено вчера в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное